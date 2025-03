Movimiento de jubilados fueguinos: «EL ESTADO NO ESTÁ PARA REGALAR PLATA».

POR ELLO; El “Movimiento de trabajadores, desocupados, estudiantes y jubilados fueguinos”, estamos explicando los motivos que lleva a esta organización libre del pueblo, a dar el paso al frente, tratando de acercar a todos aquellos que quieran construir la respuesta económica y social que necesitan los trabajadores, desde el ama de casa hasta el más encumbrado de los profesionales en nuestra provincia, porque todos estamos sujetos al funcionamiento político de la economía fiscal, que tipifica el Art. 1ro. de la Ley 19640.

CUANDO REFLEXIONAMOS, la realidad, de la pobreza, la desocupación y la depresión económica de los fueguinos, y cómo podemos resolver fácilmente con políticas públicas de bien común existentes, POR EJEMPLO; las exenciones fiscales que ordena el (Art 1 y 2) de la Ley 19640 de arraigo, para vivir con bienestar y confort como viven los políticos en tierra del fuego.

CON LA SOLA APLICACIÓN de la política económica haciendo costos de los costos de las exenciones fiscal que ordena el (Art. 1. Inc a) de la Ley 19640, se baja más del 50% del precio final en tierra del fuego. Porque cuando no se hacen costo de los costos, no hay distribución del ingreso fiscal por arraigo, alguien se queda con la plata que le corresponde al habitante, solamente por vivir en tierra del fuego.

ES TIEMPO DE DEBATIR ¿Por qué el gobierno provincial, no hace cumplir el Art 1ro. Inc a) de la Ley 19640? ¿Por qué el gobierno provincial, no aplica una política económica haciendo costo de los costos, como ordena el espíritu del Art. 1. de la Ley para tener bienestar y confort como los politicos, los empresarios prebendarios importadores, que viven del Estado, en Tierra del Fuego?

POR ESO, estamos debatiendo públicamente políticas que deviene de los conceptos, porque la legitimidad y la legalidad de hacer costo de los costos, sin Ley de abastecimiento, son los beneficios de las exenciones fiscales que tipifica el Art. 1.) de la Ley Nacional 19640, de arraigo. ES DECIR, si no se hacen costos de los bienes y servicios que ordena el Art. 1. Inc a) de la Ley 19640 de arraigo, NO DEBERÍA HABER “legitimidad ni legalidad” para los beneficios por mayores costos que usufructúa el empresario importador prebendario de las exenciones fiscales que ordena el ( Art. 1. Inc c) de la Ley 19640 de arraigo,.

POR EJEMPLO; cuándo se está subsidiando algo sin hacer costos, el que está haciendo eso, está en contra del orden económico y financiero que tipifica el Art 300 inc 1. del código penal. Porque la Constitución lo que permite es que el funcionario público pueda regalar plata, siempre que el ingreso no financie el costo en una tarifa regulada y el insumo en Tierra del Fuego, este regulado. Y si no se hacen costos, como se sabe que un ingreso medio de la sociedad cuando paga, no banca los costos?. EL ESTADO NO ESTÁ PARA REGALAR PLATA, está para administrar y regular el mercado interno, nacional, provincial, municipal, cuando interviene con políticas de exenciones económica y fiscal. Este beneficio impositivo, es para que se amplíe la oferta bajando los precios. De lo contrario, los autores se encuentra con el peculado, el agio y la especulación, contra el orden económico y financiero, (art. 300 inciso 1. del código penal).

EL MEJOR EJEMPLO: El viernes 30/8/24, el ministro Caputo informa al país, que va a bajar 10 puntos porcentuales del impuesto país. El lunes 2/9/24, el impuesto país bajó a 7.50%, y el ministro Caputo le informa al país, que los precios tienen que bajar, porque cuando el Estado baja los impuestos, los precios que están en relación con los costos, tienen que bajar. POR ESO, SI EL ESTADO baja un costo que es impositivo, el comercio tienen que bajar el precio. Porque hay una relación de los precios y los costos.

ESTO NOS DA CLARIDAD OBJETIVA de que cuando interviene el Estado con exenciones económicas, se tiene que aplicar una política económica de oferta para producir más oferta, haciendo costos. Porque el Estado no está para regalar plata. Este ejemplo, valida el cambio de paradigma económico en tierra del fuego y respalda 100% la doctrina de bien común qué propone el Movimiento de Trabajadores, desocupados, estudiantes y Jubilados tierra del fuego. El gobierno debe dejar de administrar la economía fiscal de tierra del fuego, con teorías económicas subjetiva del valor. Y aplicar una política económica objetiva del valor, si quiere tener mercado interno y paz social.

HABITAMOS EN UNA PROVINCIA INJUSTA, SIN REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA.

Por eso, tenemos que transformar la realidad del status quo de Tierra del Fuego, para ofrecer las respuestas conceptuales que necesita la economía de los fueguinos. Por ejemplo; LAS COSAS QUE SE COMERCIAN EN TIERRA DEL FUEGO, TIENEN UN 100% DE EXENCION FISCAL. ¿Por qué están aumentando las tarifas de energía en tierra del fuego, si no se hicieron costos? ¿Por qué aumenta el combustible? si somos productores. Además tenemos fijado históricamente un costo fiscal. ¿ QUIEN DEFIENDE ESTAS PRERROGATIVAS DEL PUEBLO ?

LOS HOMBRES Y MUJERES que tenemos memoria de arraigo y soberanía en tierra del fuego, conocemos la doctrina para administrar los recursos de las exenciones económico y fiscal que tipifica el Art. 1ro. Inc a) de la Ley 19640, para la construcción de una provincia más justa, porque la crisis de los fueguinos no es solamente económica, es política.

PARA HABLAR DE LA REALIDAD, LA AUTORIDAD NO SOLO DAN LOS VOTOS, SINO TAMBIÉN LA COHERENCIA. Sabemos que es muy difícil hablar de estas cosas, pero hay que hablar, de lo que hay que hablar. Por ejemplo; Si logramos cambiar la forma de administrar la política económica, que sintetice con los derechos de los fueguinos, en noventa días, pasamos de una economía recesiva a una economía de abastecimiento, bajando el costo de vida y recuperando el mercado interno.

AUNQUE SEAMOS UN PUÑADO de trabajadores, que dimos el paso al frente y estamos debatiendo públicamente con los responsables y culpables de esta realidad cruel, el gobernador, los intendentes, los legisladores nacionales provinciales y municipales, que aplican por acción u omisión una política económica equivocada y fracasada, que hace que el pueblo trabajador y su familia sufran las consecuencia de vivir en una Islainhóspita, dura para vivir sin las condiciones de bienestar y confort como ordena el (Art. 1 Inc a) de la Ley 19640 de arraigo, para vivir cómo viven los políticos en tierra del fuego.

¿ QUE NECESITAN LOS FUEGUINOS PARA VIVIR MEJOR…?

El pueblo de tierra del fuego, necesita que se aplique una política económica con sentido común, conceptualmente de bien común, basado en las exenciones fiscales y el espíritu que ordena el (Art 1. Inc a) de la Ley 19640. Es decir, haciendo costo de los costos de los bienes y servicios, 100%100 “subsidiado” por el presupuesto nacional, para que todos los fueguinos vivamos con bienestar y confort como viven los políticos en tierra del fuego.

MIRÁ LO QUE DICE LA LEY NACIONAL 19640: 👇🏻

Artículo 1ro. Exímese del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hecho, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, o por bienes existentes en dicho Territorio, a:

a) Las personas de existencia visible; Ej: “Habitantes”

b) Las sucesiones indivisas; Ej: herencias etc. y

c) Las personas de existencia ideal. Ej: Empresas “importadores”

JUBILADOS FUEGUINOS, ESTAMOS DEBATIENDO PÚBLICAMENTE CON EL GOBERNADOR, LOS INTENDENTES, LOS LEGISLADORES NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES, LA APLICACIÓN DE POLITICAS ECONOMICA EQUIVOCADAS, FRACASADA E ILEGALES, PORQUE NO DISTRIBUYE EL INGRESO DE LAS EXENCIONES FISCALES QUE TENEMOS TODOS LOS HABITANTES, POR ARRAIGO EN TIERRA DEL FUEGO,.

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS FUEGUINOS

Facebook LINK : Movimientojubilados fueguinos