Fotografías de un siniestro vial que no puede volver a ocurrir

Rio Grande 30/03/2025.- Este informe trata de conci8entizar sobre los siniestros viales que, han sido varios en las ultimas semanas, las fotografías a las que accedimos en forma exclusiva por estar en el lugar, es lo que no puede volver a pasar, no puede haber victimas fatales en 220 kilómetros de ruta, todas las semanas, no puede ser que no haya controles de ningún tipo, en Jose Menendez, Puente Justicia, Ingreso a Tolhuín, y tampoco en Laguna Verde, total abandono de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la policía de la provincia, realmente tenemos un grave problema con el transito en la ruta 3. El municipio de Rio Grande y el Gobierno Provincial, hicieron llegar sus condolencias por la perdida de Ramón Osvaldo Villarroel, quien se desempeñaba como Subsecretario de Medios Públicos del Gobierno Provincial.

Estas don las noticias que no queremos dar, estas son las fotografías que no queremos mostrar , pero pareciera qu7e es la única forma de generar conciencia, al momento de conducir.

No se respetan los limites de velocidad, ni siquiera cuando se cruza por el Paso Garibaldi, no se utilizan cinturones de seguridad, no se respeta a doble linea amarilla, los carteles de no avanzar, luz baja encendida, no se utilizan ni balizas ni luces de giro. En fin un verdadero descontrol, que este fin de semana se acentuó, porque mucho antes de este siniestro habíamos pasado por 3 controles y ninguno había agentes en la ruta, Jose Menendez, Ruta J, Puente Justicia e ingreso a Tolhuin, todo esto una hora antes del choque en inmediaciones del ingreso a la Hostería Kaiken.

El resultado de esto ya lo sabemos y no estamos hablando de este caso en particular que a dejado en shock a toda l a provincia, sino de todos los siniestros que han ocurrido en los 3 primeros meses del año sobre la ruta 3. Vehículos que trasladan niños parados en medio de los asientos a mas de 120 kilómetros por hora, aquí no se cobran multas por exceso de velocidad, por alcoholemia positiva, cuando en otros lugares del pais, la Administración de Nacional de Seguridad Vial, directamente retira las licencias.

Este fue un terrible siniestro vial, y no será el ultimo, depende de notros y de no buscar responsables donde no los hay. De nosotros depende.

Respetemos las normas de transito, por nuestra vida y la de los demás.

Hora: 12:10 hs.

Asunto: Accidente fatal en el kilómetro 2938 de la Ruta Nacional N° 3.

Descripción:

A las 12:10 hs., se recibió un llamado al 101 reportando una colisión entre un automóvil y una camioneta en el kilómetro 2938 de la Ruta Nacional N° 3.

Vehículos Intervinientes:

1. Camioneta: Toyota Hilux, color blanco, dominio AC-488-QO, conducida por Germán Scazzola, acompañado por José Luis Bartolo Scazzola. Ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Tolhuin.

2. Automóvil: Volkswagen Up, color negro, dominio OKY-046. Su único ocupante, Ramón Osvaldo Villarroel, falleció en el lugar del accidente.

Estado del Tránsito:

El tránsito se encuentra restringido en el lugar, con habilitación intermitente por media calzada debido a las pericias que se están realizando.

Autoridad Judicial Interviniente.

Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin.

CONDOLENCIAS MUNICIPIO DE RIO GRANDE

El intendente Martín Perez y todo el gabinete municipal lamentan con profundo pesar el fallecimiento de Ramón Osvaldo Villarroel, quien se desempeñaba como Subsecretario de Medios Públicos del Gobierno Provincial y también como parte de la Televisión Pública Fueguina.

Ramón trabajó por años en el ámbito estatal con gran compromiso, compañerismo y vocación. Será recordado por siempre con gran cariño y respeto por quienes lo conocieron.

En este doloroso momento, el Intendente, miembros del Gabinete y trabajadores municipales hacen llegar su acompañamiento a familiares y seres queridos, deseando que encuentren paz y consuelo.

Condolencias Gobierno de la Provincia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Ramón Villarroel, un gran compañero y trabajador incansable en la gestión, quien se desempeñaba como Subsecretario de Medios Públicos y también como parte de la Televisión Pública Fueguina.

Esta noticia nos golpea en lo más profundo. Ramón deja una huella imborrable en quienes compartieron junto a él su camino. Su compromiso, calidez y compañerismo serán siempre recordados.

En este momento de profundo dolor, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, a sus compañeros de trabajo y a sus seres queridos.

Que en paz descanse.

Camioneta: Toyota Hilux, color blanco, dominio AC-488-QO, conducida por Germán Scazzola, acompañado por José Luis Bartolo Scazzola. Ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Tolhuin.

La Toyota sufrió la perdida de la rueda delantera izquierda, capot, guardabarros y medio para golpe, sus dos ocupantes resultaron heridos.

Un bolso como el cruel testimonio de un viaje trágico

Automóvil: Volkswagen Up, color negro, dominio OKY-046. Su único ocupante, Ramón Osvaldo Villarroel, falleció en el lugar del accidente.

El motor completo del Volkswagen Up en medio de la ruta, fue arrancado en el golpe

Esta óptica delantera del Up, se encontraba a 50 metros del impacto.

El Up fue totalmente destruido en el impacto, todo lo que se ve sobre la ruta son parte de ese vehículo de mucho menor tamaño que la camioneta.

Minutos después del impacto cuando aun no había llegado la policía científica.

Se comenzó a permitir el transito dirigido después de mas de una hora, tiempo en que se limpio una parte del pavimento y se habían realizado los primeros peritajes .

La ambulancia traslada al ultimo de los heridos en el choque

El filtro de aire del UP se encontraba a esa distancia del vehículo