El diputado Facundo Manes denunció penalmente a Santiago Luis Caputo por amenazas coactivas

INTERPONE DENUNCIA. SOLICITA SER QUERELLANTE.

SOLICITA URGENTE INVESTIGACION. SOLICITA MEDIDAS

DE PROTECCIÓN

Señor Juez/a

Criminal y Correccional Federal:

FACUNDO MANES (DNI: 20.635.582), argentino, médico y Diputado

Nacional por la Provincia de Buenos Aires con mandato vigente (período

2021-2025) con domicilio real en la calle Cerrito 1236 piso 6to. depto. “B”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal

en la calle Montevideo 666 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y con el patrocinio letrado de los Doctores Andrés Gil Domínguez (CPACF T

52 F101) con domicilio electrónico en IEJ 20202406700 y Mariano Bergés

(CPACF T 42 F 156) con domicilio electrónico en IEJ 20163043069 me

presento ante el magistrado actuante y respetuosamente digo:

I. Objeto.

Que vengo a promover formal denuncia penal en los términos

establecidos por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra el

señor Santiago Luis Caputo por el delito de amenazas coactivas (artículos

149 bis1

y 149 ter inciso 2.a2 del Código Penal) solicitando que se reciba la

denuncia, se instruya sumario y se practique urgente investigación de lo

sucedido conforme lo prescriben los artículos 174, 175, 176, y 193 del

Código Procesal Penal de la Nación conforme a los hechos y el derecho que

a continuación se desarrolla.

Asimismo, vengo a solicitar ser tenido por parte querellante (artículo

82 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación).

II. Antecedentes.

Soy médico de profesión. Sin perjuicio de lo anterior he sido electo

Diputado Nacional en las elecciones del año 2021 encontrándome

actualmente en funciones.

1 Artículo 149 bis: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de

obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

2 Artículo 149 ter: “En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será: 1)

De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas; 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos; b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo”.

El 1 de marzo de 2025, me presenté en el recinto para intervenir en

la Apertura de las 143º Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación que

-como es sabido- se iniciaban con el discurso presidencial del Señor

Presidente Javier Gerardo Milei.

Además de otros legisladores, público en general y funcionarios de

otros poderes del Estado, en uno de los palcos ocupando una cercana

ubicación privilegio con las bancas de los legisladores, se encontraba el

Señor Santiago Luis Caputo quien actualmente se desempeña como como

Asesor Presidencial y conforma el “triángulo de hierro” que de forma

paraconstitucional se encarga de la administración general del país.

III. Plataforma fáctica.

El 1 de marzo de 2025 ingresé al recinto del Congreso Nacional y me

senté en mi banca de Diputado Nacional, a la espera de que comience el

discurso presidencial.

Una vez iniciado, el Presidente pasó por distintos temas y comenzó a

hablar sobre temas de Justicia y Seguridad, recordando que se refirió

puntualmente al aumento de las penas del Código Penal. En ese momento

el Diputado de mi bloque, Pablo Juliano, manifestó en voz alta, a modo de

pregunta, si iban a elevarse también las penas para el delito de estafa, y las

criptoestafas, haciendo referencia al llamado criptogate. Yo, a su lado con

un ejemplar de la Constitución argentina en mis manos se la mostré al

Presidente. Como el recinto estaba semivacío, el Presidente pudo verme

con claridad exhibiendo el ejemplar de la Constitución y formuló algunos

comentarios que transcribo a continuación: “¡Léela Manes!, te va a hacer

bien, supuestamente vos entendes cómo funciona el cerebro y parece que

no aprendiste nada, léela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia

artificial y cambias de libertario a kirchnerista como hiciste vos Manes” (se

puede hacer el cotejo con la transmisión oficial de la Asamblea Legislativa

https://www.youtube.com/watch?v=s8nDTLko7do).

Estas palabras del Presidente, desataron los aplausos y risas burlonas

de gran parte de su equipo de Ministros y legisladores de la bancada

oficialista.

Fue en esos instantes cuando comencé a escuchar gritos que

provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me

di vuelta y alcé la vista observe a varias personas en uno de dichos palcos,

entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo. Todos desaforados,

me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me

intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a

ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la

Constitución argentina.

Las imágenes se han difundido por redes sociales y por medios

audiovisuales, por dicho motivo, solicito que el magistrado actuante las

requiera como prueba de los hechos. De modo que no es necesario agregar

más a esto, pero desde mi perspectiva, no hay dudas de dos cosas: la

primera, que Santiago Caputo se encontraba visiblemente molesto, y la

segunda, que él y quienes acompañaban insultaron, increparon y realizaron

violentas manifestaciones intimidantes verbales, gestuales y simbólicas.

Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón:

“¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”.

Según me refirió inmediatamente el Diputado Juliano -a mi lado- y que

escuchó mejor, el Señor Santiago Caputo me dijo “te voy a hacer mierda”.

Hay videos que se aportan como prueba donde se percibe nítidamente el

tono y el mensaje expresado por el Señor Santiago Caputo.

El discurso presidencial continuó y, al finalizar, me retiré de mi banca

en compañía de Pablo Juliano y los también Diputados Nacionales Marcela

Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella.

Tomé uno de los pasillos de salida y fui abordado por Jazmín Bullorini,

periodista del Diario Clarín, quien me preguntó por mi impresión de las

palabras del Presidente. Por ese pasillo circulaban otros legisladores y

periodistas.

En esos instantes, apareció en escena e interrumpió la charla

abruptamente el Señor Santiago Caputo, quien estaba acompañado de

varias personas, algunas de las cuales estaban en el palco minutos antes, y

otras aparecían a primera vista como de seguridad o custodia. Entre ellos

también se hallaba un pseudo periodista o youtuber de nombre Franco

Antúnez, conocido como Fran Fijat.

En dichas circunstancias (las imágenes lo grafican muy bien), el Señor

Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy

intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro,

en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi

oído y decirme en tono amenazante: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés

que estar limpio”, a lo que yo respondí, “Yo estoy limpio”, a lo que él me

espetó: “Vos no me conoces a mí”, y yo respondí “Yo te conozco” a lo que

él insistió para finalizar “Ya me vas a conocer a mí”. Antes de que se vaya,

alcancé a decirle “¿Por qué me amenazas?” Estas frases -intimidatorias y

amenazantes- ya las había escuchado cuando gritaba desde el palco: me

refiero a expresiones como “Ya vas a saber quién soy” y otras por el estilo.

Así como llegó, impetuosa y abruptamente, acompañado por el séquito de

personas que nos rodearon cuando Caputo habló, antes de retirarse me dio

dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho. En esos mismos

instantes, una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran

Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me “pechó”. Fue ahí

cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me

propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o

identificar. Diría de los comúnmente llamados “cortitos”.

Luego de ello, yo azorado por lo sucedido y empezando a

comprender la gravedad institucional -más allá de lo personal-, de lo que

había sucedido, hice algunos comentarios a los medios de comunicación

que preguntaron por lo sucedido y nos dirigimos junto con otros diputados

al despacho de la Presidencia de la Cámara, donde su titular el Diputado

Nacional Martin Menem, ante mi estado de shock por los hechos relatados,

me dijo “esto no puede pasar”, palabras que fueron asentidas y avaladas

por el propio presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Gabriel

Bornoroni, quien también se encontraba allí presente. A dicho encuentro

en ese despacho se sumaron los Diputados Juan Marino y Germán

Martinez, quienes se solidarizaron con lo vivido.

IV. Calificación legal.

IV.1 Más allá de la repercusión periodística del asunto, porque

involucró a un Diputado Nacional en el marco del discurso presidencial de

apertura de sesiones legislativas, y la sorpresiva y violenta intervención del

principal asesor del Presidente de la Nación (situación esta última de

público conocimiento), el punto aquí es establecer la delictuosidad del

comportamiento del Señor Santiago Luis Caputo y del resto de personas

que lo acompañaban.

No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas

agravadas (amenazas coactivas) previstas en el artículo 149 bis segundo

párrafo del Código Penal.

Entendemos que los hechos se enmarcan, como mínimo en esa

calificación legal. Esto sin contar con que el comportamiento -por su

gravedad- podría encuadrar en la parte final del artículo 149 ter inciso 2.a

del Código Penal toda vez que -de alguna forma- se está compeliendo al

afectado a que no ejerza la función de Diputado Nacional en los términos

que la Constitución argentina lo establece.

Desde el punto de vista objetivo y subjetivo, los hechos tienen

entidad suficiente como para configurar el delito en cuestión.

El Señor Santiago Caputo inició su derrotero delictivo desde el palco,

en pleno discurso presidencial, haciendo manifestaciones que, en el

contexto de su realización, se trataron de frases de contenido intimidatorio.

Es indudable que los gritos y comentarios aludidos supra quedan

subsumidos en el tipo penal invocado. Además, debe considerarse el modo

en que fueron proferidas, al amparo de la ubicación del Señor Caputo en un

palco privilegiado cercano a las bancas, rodeado por cantidad de personas

que se sumaron a ese coro de epítetos insultantes y amenazantes. Y con

total conciencia de impunidad.

No conforme con ello, una vez finalizado el evento, el Señor Caputo

descendió del palco y lejos de retirarse siguiendo los carteles que indicaba

la salida del edificio, tomó por el pasillo que iba al recinto, con el único

objeto de encontrarse conmigo y pararse muy pegado a mi cara en tren

evidentemente intimidatorio, soltando nuevamente las mismas

expresiones amenazantes, a las que sumó otras igual o más graves que las

anteriores.

Santiago Luis Caputo no es un asesor de menor cuantía de la

Presidencia de la Nación. Muy lejos de ello, se trata no sólo del principal

Asesor del Presidente Milei, sino que tiene injerencia en cantidad de

actividades y organismos del Estado, por más que no tenga asignadas tareas

fijas. De hecho y también así lo dice el propio Presidente de la Nación, se

habla del trípode o triángulo de poder del Gobierno integrado por el aludido

y los hermanos Javier Milei (Presidente de la Nación) y Karina Milei

(Secretaria General de la Presidencia con omnipresencia en todas las áreas

de la gestión pública).

De modo que sus manifestaciones, proferidas -repetimos- con

conciencia de impunidad, ante otros legisladores, periodistas y quienes se

encontraran cerca, constituyeron claras amenazas. Se trata de amenazas

coactivas, toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para

intimidar a un Diputado Nacional (lo que constituye, además, una

inconstitucional intromisión en el desempeño de un legislador en los

términos previstos por el art. 68 de la Constitución argentina) con el fin de

que ese Diputado deje de hacer algo, en este caso, que deje de hacer críticas

en el marco de su función, a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, entre

ellos –se entiende- el Presidente de la Nación. Y, a su partir, una suerte de

disciplinamiento al resto de los legisladores no partidarios.

IV.2 La jurisprudencia ha morigerado -en ocasiones- el contexto

objetivo del delito de amenazas, sobre la base del enojo, ofuscación o

alteración momentánea del sujeto activo, cuando se manifiesta en términos

amenazantes.

Sin embargo, en este caso -de adverso- una situación fue cuando el

Señor Santiago Caputo gritaba desde el palco (lo que pudo haber

configurado aquélla situación de enojo u ofuscamiento), y otra muy

diferente y claramente delictiva fue cuando ya finalizado el discurso

presidencial, deliberadamente tomó la decisión de ir en mi búsqueda –

siempre acompañado por varias personas, algunas de seguridad, que

componían entonces un grupo bien compacto-, bajando las escaleras,

tomando por el pasillo para encontrarme y encararme a la vista de todos y

repetirme al oído comentarios con clara connotación amenazante. Algunos

de dichos comentarios fueron escuchados por la periodista del Grupo Clarín

Jazmín Bullarino –quien me estaba entrevistando- de acuerdo a lo que

escuché que hizo saber el 3 de marzo de 2025 en un programa radial

emitido por la FM 89.9, todo lo cual impone concluir que existió una

decisión clara, fría y sin mareos emotivos del momento, que lo llevaron a

actuar como lo hizo.

Con prescindencia del poder de hecho que exhibe Santiago Luis

Caputo en el día a día -lo que es fácilmente advertible por distintos

comportamientos suyos en el marco de la actividad presidencial, a partir de

la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación-, lo que inquieta y

preocupa seriamente, es que el Señor Caputo efectivamente se presenta,

exhibe y tiene real influencia en organismos relevantes vinculados al Poder

Ejecutivo Nacional, como ser la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)

y ARCA (ex AFIP), entre otros. Es decir, el Señor Santiago Caputo me notificó

personalmente con un mecanismo intimidatorio, que utilizará dichas

estructuras estatales para que pueda conocer el poder que detenta; en

otras palabras, para ser perseguido por dichos organismos -o cualquier

otro- al amparo de sus pedidos e influencias. Demás está decir que no tengo

dudas que el imputado puede hacer efectiva esa amenaza e -incluso- causar

cualquier otro tipo de daño a mí o a familiares.

Si bien cuando fui entrevistado de forma concomitante a los hechos

relatados, sostuve ante distintos periodistas que en principio, no sentía

temor, con el correr de las horas fui tomando conciencia del efectivo poder

de causar daño que tiene el Señor Caputo debido a la posición de poder que

ostenta, respecto de mi persona y mi familia –integrada por mi esposa y mi

hijos- y del efecto intimidatorio colectivo que su conducta produjo o puede

producir en el resto de los legisladores nacionales opositores. Actualmente,

las frases: “No sabes quién soy. O vos vas a conocerme” me generan

angustia, preocupación, temor y desazón.

IV.3 Esto por supuesto, nos lleva a inferir que la amenaza del Señor

Santiago Caputo genera una implícita amenaza al resto de los legisladores,

porque se trata de la represalia de uno de los poderes del Estado (el que se

sabe más fuerte), a legisladores que se han manifestado críticamente en el

marco de la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional, con lo que ello

significa en el contexto del funcionamiento de dichos poderes. Lo cual

produce una objetiva situación de gravedad institucional debido al impacto

que esto implica respecto de la plena vigencia del orden institucional y el

sistema democrático que todos los ciudadanos tienen el derecho de resistir.

V. Agravante constitucional. La amenaza coactiva como

instrumento inhibidor de la función de Diputado Nacional.

V.1 El proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (1852)

propuso en el art. 41 como inmunidad parlamentaria de expresión el

siguiente texto:

El orador es inviolable, la tribuna es libre: Ninguno de los miembros del congreso

puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o

discursos que emita desempeñando su mandado de legislador.

12

La Constitución argentina de 1853, en el art. 68, incorporo las

inmunidades parlamentarias de la siguiente manera:

Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado

judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su

mandato de legislador.

El objetivo fundamental de esta garantía es proteger la labor

legislativa, posibilitando un debate abierto, sin restricciones ni amenazas

de posibles sanciones que puedan amedrentar o condicionar al

representante del pueblo en el ejercicio de sus funciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en torno a la

interpretación y alcance del art. 68 de la Constitución argentina lo

siguiente3

:

* La inmunidad parlamentaria es de carácter absoluto y su

atenuación mediante el reconocimiento de excepciones a la prohibición del

art. 68 de la Constitución Nacional significaría, abrir un resquicio por el cual,

mediante el argumento de que cabe distinguir entre las opiniones lícitas y

las opiniones ilícitas de un legislador, podría penetrar la acción sojuzgadora,

intimidatoria o simplemente perturbadora de otros poderes del Estado o

aun de particulares, con desmedro del fin constitucional perseguido.

* La inmunidad del art. 68 de la Constitución Nacional debe

interpretarse en el sentido más amplio y absoluto, porque si hubiera un

3 CSJN Fallos 327:138 (2004), 341:235 (2018), 343:560 (2020), 347:73 (2024), entre otros.

13

medio de violarla impunemente, se ampliaría con frecuencia por los que

intentasen coartar la libertad de los legisladores.

* El alcance atribuido por nuestros constituyentes a las inmunidades

parlamentarias (art. 68 Constitución Nacional) busca evitar el freno

inhibitorio que podría resultar de la posibilidad de que los legisladores

fueran sometidos a acusaciones penales o a acciones civiles por proferir sus

opiniones.

* El régimen de inmunidades parlamentarias no altera el principio de

igualdad de los habitantes, porque de ese modo no se privilegia a una

persona sino a la función, con base en razones de orden público

relacionadas con la marcha regular de una recta administración de justicia.

* Las previsiones del art. 68 de la Constitución Nacional, destinadas a

garantizar la independencia funcional de las cámaras legislativas, tienen

una elevada significación, al extremo de que resulta lícito afirmar que

integran el sistema republicano.

* La inmunidad de expresión persigue un fin esencial pues procura

garantizar que los miembros del Congreso de la Nación ejerzan sus

funciones en forma desinhibida e independiente.

* Procura crear un espacio de deliberación pública protegido de

eventuales presiones del sistema burocrático o de grandes poderes

económicos para que el legislador cumpla su mandato de un modo

independiente.

14

V.2 La inmunidad de expresión de los legisladores nacionales

presenta las siguientes características:4

* No es geográfica, sino institucional.

*Ampara toda manifestación verbal, escrita o gestual analógica o

digital.

* Es vitalicia.

*Es irrenunciable.

* Implica inmunidad de proceso.

* Interdicta las amenazas coactivas y genera medidas de tutea

efectiva urgentes.

V.3 La inmunidad de expresión prevista por el art. 68 de la

Constitución subsume dentro de su campo de protección específica rechaza

toda clase de amenaza coactiva mediante la cual se obstruya o se intente

impedir el pleno ejercicio de la función de Diputado o Senador. Cuando las

mismas provienen de una persona que representa el poder del Estado y

dentro de su estructura ostenta la capacidad suficiente de concreción,

entonces la amenaza coactiva se agrava –en los términos previstos por el

art. 149 ter inciso 2.a del Código Penal- en razón de la voluntad dolosa de

utilizarla como un instrumento eficaz para obtener como medida o

4 Flores, Oscar y Casas, Laura J., “La Corte Suprema y la inmunidad de expresión de los

legisladores nacionales”, La Ley 9 de abril de 2024, TR LALEY AR/DOC/828/2024.

15

respuesta por parte de un legislador o legisladora que no ejerza su función

en el campo de representación asignado por la soberanía popular a través

de los votos. En otras palabras, que cese con su posición crítica, no

oficialista u opositora al gobierno de turno, que es justamente el lugar de

donde proviene la amenaza coactiva agravada.

Cuando una persona amenaza a legislador para forzarlo a adoptar,

retardar o desistir de algún acto de su competencia se configura la figura de

la coacción agravada. Esta figura penal busca proteger la independencia y

recto ejercicio de la función pública frente a actos de la Constitución

argentina y el mencionado delito: la inmunidad parlamentaria prohíbe que

un diputado o senador sea “molestado” por sus dichos o votos y el

art. 149 ter del Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar

a quien intente coaccionarlo mediante amenazas. De este modo, el

ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente

responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros

(especialmente si ostentan poder para concretar sus dichos) no puedan

impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria.

Cabe señalar que la inclusión de esta agravante en el Código Penal

respondió históricamente a contextos de violencia política: durante su

debate legislativo en 1974 se mencionó expresamente el caso de cartas

amenazantes enviadas a diputados para disuadir su voto, subrayando que

justamente hechos así quedaban abarcados por la nueva norma penal. En

síntesis, existe una continuidad axiológica entre la garantía constitucional

de libertad de expresión de los legisladores y la figura penal de amenazas

coactivas agravadas: ambas buscan que el representante ejerza su función

16

sin indebidas presiones externas, más aún si provienen de actores con

poder estatal o capacidad de concreción de la amenaza.

V.4 A modo de colofón, si bien a esta altura cuesta sorprendernos de

algunos comportamientos presidenciales reñidos con la institucionalidad y

el respeto democrático, no dejó de llamarme la atención el modo en que el

Presidente Javier Gerardo Milei se refirió a los hechos denunciados en el

reportaje realizado por el periodista Luis Majul en LN+ el domingo 2 de

marzo de 2025. No sólo le otorgó poca relevancia al tema, sino que, ni

siquiera expresó algún tipo de reprimenda o sanción a una persona que –

objetivamente- acaba de cometer un delito. El tema se agrava sobremanera

porque esta irrupción de funcionarios del Poder Ejecutivo contra

legisladores nacionales, al volverse corriente se naturaliza y genera una

falta de equilibrio notorio en la estructura constitucional.

VI. Prueba.

Que vengo a ofrecer y solicitar la producción de la siguiente prueba:

IV.1 Se ordene mi declaración testimonial. Para ratificar la denuncia

y eventualmente ampliarla.

VI.2 Se libre oficio a RTA SE (Radio y Televisión Argentina Sociedad

del Estado), Maipú 555, para que se envíe la totalidad del material de los

registros de audio y video obtenidos el 1 de marzo de 2025 en ocasión del

inicio de Sesiones Ordinarias del Congreso.

V.3 Se libre oficio a la Sra. Titular de la Cámara de Senadores de la

Nación, Victoria Villarruel y al Titular de la Cámara de Diputados de la

17

Nación, Martín Menem, para que remitan la totalidad del material de

audios y videos obtenidos en esa fecha y por dichos acontecimientos. Se

solicitará que se haga especial hincapié en la búsqueda de elementos

relacionados con los hechos denunciados.

VI.4 Se libren notas a los Canales de TV: América TV, Crónica TV, C5N,

La Nación +, TN, El Trece, Telefe, El Nueve y Canal 26, requiriendo la

remisión del material alusivo a los hechos denunciados.

VI.5 Se reciba declaración testimonial a las siguientes personas:

*Jazmín Bullorini, periodista del Diario Clarín, quien se encontraba a

mi lado haciéndome un reportaje, cuando se produjo la incidencia en el

pasillo del Congreso Nacional.

*Marcos Giorgetti, periodista, quien también se encontraba cerca

mío, y entiendo que grabó parte de los acontecimientos, hasta que el

llamado Fran Fijat impidió su continuidad.

*Pablo Adrián Juliano, Diputado Nacional. Presenció lo sucedido en

el recinto legislativo cuando Santiago Caputo profirió amenazas desde el

palco. Y estuvo conmigo en casi todo momento.

* Germán Martínez, Diputado Nacional.

*Marcela Coli, Diputada Nacional.

*Melina Giorgi, Diputada Nacional.

*Danya Tavella, Diputada Nacional.

18

Las tres últimas junto a Pablo Juliano, me acompañaron una vez

ocurridos los hechos denunciados.

VI.6 Referencias del Presidente de la Nación Javier Gerardo Milei en

la Asamblea Legislativa, cuando habló el Diputado Nacional Pablo Juliano y

se exhibía la Constitución Nacional

(https://www.youtube.com/watch?v=s8nDTLko7do).

VI.7 Se solicite a la Radio FM 89.9 (Radio con Vos) que se remitan los

audios recibidos por el periodista Jairo Straccia a Jazmín Bullarino y Marcos

Giorgetti el 3 de marzo de 2025 en el programa de la mañana.

VI.8 Existen fotografías que aparecen por Internet, que exhiben

momentos determinantes de los acontecimientos denunciados, que

evidencian el contexto intimidatorio denunciado. Las aportaremos a la

brevedad.

VI.9 Hacemos saber que existen más elementos de prueba que nos

encontramos reuniendo para acompañar al proceso.

VII. Medidas de protección.

Finalmente, y por ser un tema que se torna relevante atento el marco

situacional dado y explicado en la denuncia, solicitamos del juez/a actuante

que disponga las diligencias necesarias a efectos de proteger mis derechos

y los de mi grupo familiar.

Esto, de conformidad a las previsiones estipuladas por la ley 27.372.

VIII. Planteo de caso federal.

19

Que vengo a realizar el expreso planteo del caso federal en los

términos previstos por el art. 14 inciso 1 de la ley 48 respecto de la

interpretación y aplicación del art. 68 de la Constitución argentina respecto

del delito denunciado. Asimismo, vengo a plantear la existencia de una

objetiva situación de gravedad institucional a efectos de promover

oportunamente el Recurso Extraordinario Federal (REF) o bien el Recurso

Extraordinario Federal por Salto de Instancia (REFSI).

IX. Solicito sorteo manual.

Que vengo a solicitar que el sorteo de la causa se realice de forma

manual utilizando el método de bolillero y con respaldo audiovisual del

acto.

X. Petitorio.

Por todo lo expuesto, al juez/a federal interviniente solicito:

1. Que tenga por interpuesta la denuncia penal, instruya el respectivo

sumario y practique de forma urgente la investigación de lo sucedido

conforme lo prescriben los artículos 174, 175, 176, y 193 del Código

Procesal Penal de la Nación.

2. Que me tenga como parte querellante.

3. Que disponga las medidas pertinentes para resguardar mi

integridad personal y la de mi familia.

4. Que tenga por planteado el caso federal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA