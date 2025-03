El Concejal Vladimir Espeche defiende su postura y cuestiona la gestión Municipal.

«Yo actúo en base a mis convicciones y, si considero que una medida es positiva para la comunidad, la acompaño, como lo he hecho en distintas oportunidades. Sin embargo, cuando se intentan imponer impuestos encubiertos, como la tasa inconstitucional que se ha propuesto, me manifiesto en contra», expresó el concejal.

Además, cuestionó la visión de algunos sectores que, según su postura, buscan desvirtuar el rol de la oposición. «Nosotros trabajamos en función de las necesidades de los vecinos. Cuando nos alertan sobre problemas urgentes, como el deterioro del puente en el barrio Tres Banderas, nuestra responsabilidad es atender esas demandas, no participar en disputas partidarias sin sentido», afirmó. En este sentido, recordó que el concejal Tavarone presentó un proyecto de resolución para su reparación, el cual no obtuvo el acompañamiento del oficialismo. «Estamos poniendo en peligro a nuestra comunidad», enfatizó.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de fortalecer los controles municipales, especialmente en áreas como la venta ambulante y el tránsito. Si bien reconoció la importancia de apoyar a los emprendedores locales, subrayó la necesidad de asegurar el cumplimiento de las normas y la higiene en la venta de alimentos. «No se brindan las herramientas», cuestionó, proponiendo convenios con instituciones educativas para capacitar a los trabajadores. En cuanto al tránsito, señaló la importancia de mejorar la seguridad vial y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales. «Hoy estamos poniendo en riesgo a toda la comunidad que circula en la ciudad a partir de las 21:00 horas», advirtió.

La transparencia en la gestión municipal fue otro de los puntos abordados. El concejal expresó su interés en acceder a la información pública y destacó la importancia del diálogo constructivo entre los concejales y el Ejecutivo Municipal. Reconoció que en algunos casos ha sido necesario recurrir a la justicia para obtener respuestas, pero enfatizó su disposición a trabajar en conjunto para mejorar la comunicación y la colaboración. «He presentado 71 pedidos de informes, pero sólo alrededor de 10 u 11 amparos, porque en muchos casos las respuestas oficiales no llegan. Mi intención no es judicializar la política, sino garantizar la transparencia en la gestión pública», explicó. «Si no lo podemos pedir por el Concejo, si no lo podemos pedir por la justicia, ¿qué tengo que hacer?», se preguntó, cuestionando la actitud de algunos funcionarios que, según él, subestiman a los concejales.

Asimismo, puso en duda la transparencia en el manejo de los fondos municipales y las condiciones laborales de los empleados. «Cuando solicité información sobre los elementos de seguridad de los trabajadores para conocer en qué se están gastando los fondos, me respondieron que no me atribuya funciones del Ministerio de Trabajo. Pero yo estudié leyes de riesgo de trabajo y conozco la normativa», argumentó.

El edil también criticó la actitud de ciertos funcionarios que, a su parecer, subestiman a los concejales. «Cuando el contador Labroca me dice cómo me tengo que dirigir o manejarme en mi banca, me parece una falta de respeto a la investidura de todos los concejales. No corresponde que se nos diga qué podemos o no hacer desde nuestra función legislativa», agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad institucional y a la importancia de garantizar concursos públicos para cargos clave en la administración municipal. «Es fundamental que se realicen los concursos correspondientes para jueces de falta y miembros de la sindicatura, de manera que cualquier profesional pueda acceder a estos cargos bajo criterios de idoneidad y no de afinidad política», concluyó.

La discusión en torno a la transparencia y la gestión de políticas públicas sigue abierta en el Concejo Deliberante, y se espera que en las próximas sesiones continúe el debate sobre estos temas clave para la comunidad.