Balance cambiario: ¿Qué pasó el primer mes de 2025?, nada es lo que parece.

El rojo de la CC fue de US$1.656 M, algo por encima del promedio de IV-T 2024 (US$-1.202 M). El ingreso primario fue negativo en US$911 M, principalmente por el pago de intereses del Sector Público. Por su parte, el saldo de bienes volvió a terreno positivo (US$425 M), mientras que los servicios profundizaron su déficit, el cual trepó hasta US$1.187 M: duplicó las cifras del último trimestre de 2024, y hay que remontarse a 2018 para encontrar un número similar (en precios constantes). El principal factor detrás de esto es el turismo, que evidenció un rojo de US$1.112 M en el mercado de cambios; y, aunque el 70% de los egresos se cancela con divisas propias de los clientes, según estimaciones del BCRA, esto no significa que no haya un impacto en RRII: se incrementa la demanda de dólares alternativos, lo que presiona la brecha, y el banco central interviene para contenerla, sacrificando reservas.

En relación con lo anterior, cabe destacar que el 20% de las exportaciones sigue liquidándose fuera del MULC: el año pasado se resignaron en torno a $15.000 M por la vigencia del dólar blend, cifra que sería similar en 2025 de mantenerse en pie. Si bien el gobierno no ha dado señales en cuanto a su eliminación (es clave para “controlar” la brecha), cobra particular relevancia en el marco de las negociaciones con el FMI. El organismo es crítico de este esquema, y ya en las primeras dos revisiones bajo el mandato de Milei, en enero y junio 2024, subrayó el compromiso de las autoridades de suprimirlo para mediados de 2024, algo que no terminó sucediendo. ¿Será una exigencia del Fondo para que haya financiamiento neto positivo en un nuevo acuerdo? Dado que el equipo económico no quiere ajustar el tipo de cambio (Caputo confirmó ayer que hay el entendimiento no incluye una devaluación), podría ser. Habrá que ver.

Por otro lado, la CF fue levemente negativa (US$-175 M) tras cinco meses consecutivos de superávit; aunque en gran medida se explica por la cancelación de capital de títulos públicos, que alcanzó los US$3.347 M neto de desembolsos de OOII. Por su parte, la oferta de divisas vía endeudamiento privado sigue en máximos históricos: el concepto “Préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito” fue positivo en US$1.533 M, en línea con la dinámica de IV-T 2024 (US$1.303 M promedio mensual).

Tal como se comentó el 07/02, el balance cambiario en 2025 resulta desafiante. El año pasado, luego de que se revirtiera el saldo positivo de la CC y se tensara la brecha, apareció el cisne blanco del “blanqueo”; el cual significó una notable oferta de divisas, cuyo derrame continúa hasta hoy en día (crecimiento de préstamos, colocaciones récord de ONs). Así, el gobierno ganó tiempo. Ahora bien, ¿qué sucederá cuando dicho “combustible” se termine? Con una CC cada vez más deficitaria, principalmente por el rebote de la economía, emergen dudas acerca de la magnitud del financiamiento vía CF; en particular, dada la vigencia del “cepo”, que impide la entrada de un mayor volumen de capitales. La estrategia del gobierno requiere alcanzar un buen acuerdo con el FMI, que aporte fondos frescos y se traduzca en la apertura de los mercados internacionales para el Tesoro, lo que permitiría ampliar el financiamiento vía CF.

Finanzas y mercados

En el NEF anterior comentamos sobre la decisión de las autoridades de política monetaria de sostener las tasas en niveles algo elevados, probablemente en sintonía con una inflación esperada para febrero mayor a la prevista hace unas semanas atrás. En este sentido, desde la última licitación que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada hasta el día de ayer se ha observado un notable desarme de instrumentos a tasa fija en el mercado, evidenciado en la suba de la curva de Lecaps y Boncaps de 195 puntos básicos (pbs.), en promedio a lo largo de toda la curva.

Mientras que los instrumentos de corto plazo rondaron a tasas del 2,5% la semana pasada, ayer ya se situaban en 2,7%. Sin embargo, el impacto fue mayor en los Boncaps que son los bonos en pesos de mayor duración y que presentan más sensibilidad a los cambios de tasas. El T15D5 rendía a 2,3% el día de la licitación versus 2,6% esta semana, siendo el bono que más cayó en precio, con un incremento de 300 pbs.

La deuda soberana en pesos a tasa variable también tuvo una mala performance esta semana, con un mercado que está exigiendo tasas reales más altas. Los bonos atados a inflación están rindiendo en promedio CER+8% con respecto al cierre de la semana previa, que rendían CER+7%. Por su parte, el MERVAL recuperó esta semana (+2%) parte de la caída de la semana previa (-7%), junto a los bonos en dólares que crecieron 3,2 p.p. en su paridad promedio ponderada y el riesgo país retrocedió desde 780 p.b. el viernes pasado hasta 707 p.b. hoy.

Para culminar, en el día de ayer la Oficina del presidente informó a través de un comunicado oficial que se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que respaldará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el DNU aún no está publicado, las autoridades adelantaron que implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda pendiente con el Banco Central y el resultante neto implicará una reducción del total de la deuda pública. Si bien hay que ver el detalle, creemos que el fundamento detrás de esto es una diferencia en la forma de contabilizar la valuación de los instrumentos de deuda entre ambas partes. Según el criterio del Tesoro, la deuda asciende a USD 69.344 millones a valor nominal, en tanto que, para el BCRA, esa deuda equivale a USD 23.931 millones a valor de mercado. Mientras no haya rechazo por parte de las dos cámaras del Congreso, el DNU continuará vigente. Por el momento, no se conocen más detalles del acuerdo hasta tanto sea confirmado por el staff del FMI.

Fuente: INVECQ