Abigail L. Dressel estuvo en la provincia, se reunió con Melellla visitó varias instituciones, pero nadie informó nada.

Lo adelantamos el 1 de este mes, la oposición ya no es imprescindible, una encuesta lo confirma y arrojó un resultado sorprendente

Argentina 06/03/2025.- Lo habíamos adelantado hace unos días, en nuestra columna de opinión, pero como suele ocurrir siempre, no hay peor cosa que tratar de explicarle algo a quien cree que lo sabe todo. Los resultados de la ultima encuesta de CB Consultores, que también hemos publicado en varias oportunidades, hoy nos evita mayores comentarios. Milei tiene mas aceptación que el kirchnerismo, en 16 de las 24 provincias, y algunas, como Mendoza, obtiene un 60% de imagen positiva. Esto se debe a que no tiene oposición, la oposición esta en una vereda paralela a la gente, los gremios peronistas no existen, y la pobreza, el desempleo y el abandono de la ciudadanía son un hecho. Si esto no cambia, si no hay un mea culpa, si no hay un giro en la política de oposición, las cosas seguirán igual, o peor. no se puede seguir naturalizando todo y manejarse por redes sociales.