Milei, antes y después de su discurso en Davos, un lugar del que no se vuelve.

No vamos a detenernos una vez más a describir de quien se trata, lo dijimos en 2022 https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2022/05/milei-el-rostro-y-la-actitud-del-caos/ y seguimos pensando lo mismo, de hecho, todo lo que publicamos en aquel momento, ya quedó en el pasado, porque fue mucho peor de lo que pensábamos.

El 23 de enero, Javier Milei, llegó al foro internacional de Economía de Davos y allí se despacho con un discurso que, ni los que estaban presentes aplaudieron, fue una aberración, que en aquel momento generó algunas críticas, como las de la UCR, pero el resto del arco político, ni las minorías sobre las que descargo todo su odio, respondieron porque, quizá estaban demasiado escandalizadas con la catarata de barbaridades, las amenazas e insultos proferidos por el primer mandatario argentino, las mujeres, el feminismo, y las diversidades sexuales a las que acuso de pedofilia, y otra sarta de vulgaridades, producto del desconocimiento y la necesidad de llamar la atención, como el chico malcriado que es.

Para que, no se diga que esto esta sacado de contexto, publicamos el discurso completo, ese mismo discurso que, ahora los libertarios quieren sacarse de encima, porque este sábado habrá marchas en todo el mundo contra el racismo, y en apoyo al colectivo LGTBIQ+, grupo de personas que se identifican con una orientación sexual o identidad de género diversa, los colectivos feministas de todo el país también lo anunciaron y esta movilización a nivel nacional e internacional contra estas ideas del neo fascismo, que no podemos naturalizar, ni debemos permitir nunca más.

Milei y sus acólitos, no esperaban esta reacción en cadena, la primera señal llegó el pasado sábado cuando en la plaza de los Dos Congresos y de manera casi espontanea, miles de personas se manifestaron en repudio a los dichos de Milei y adelantaron lo que pasaría este sábado 1 de febrero, cuando en todo el país se movilicen millones de personas en contra de esta política de violencia sin limites y a la que la clase política no reaccionó de manera inmediata, lo mismo que la CGT que no prestó apoyo hasta que entendieron, tarde, que esto va a ser multitudinario, que si es político porque es el presidente mas homofóbico que haya visto este más, quien se refirió a esas minorías de una manera repugnante, repudiable y amenazante ante un mundo azorado por el contenido retrogrado, feudal, violento, misógino, lo que despertó una cadena de rechazos desde todos los países civilizados del mundo.

Milei de inmediato puso a trabajar a los trolls para que ese discurso de desfigurada, se dijera que se había sacado de contexto, y redoblando la apuesta, contra atacar una vez más a los más débiles, pero no dio resultado, la credibilidad esta por el piso y ya no hay marcha atrás, lo dicho, dicho está y un argentino de bien se haría cargo de sus dichos, pero, Milei evidentemente no lo es, Milei es el caos, la violencia, la persecución política, la arrogancia, la soberbia y el destrato al 50% de los argentinos y argentinas y no se lo podemos permitir, nunca más, no debemos naturalizarlo, no debemos dejarlo pasar, no debemos aceptar nunca mas en este país, lo que vivimos a partir de 1976, nunca más.

A la falta de respeto no se le responde con mas falta de respeto, se le responde haciéndole saber que las minorías tienen derechos preexistentes, pactos internacionales, derechos constitucionales y sobre todo la libertad real de ser quienes quieran ser, no la libertad mentirosa que prometen desde la ultra derecha argentina, a la ignorancia se la combate con conocimiento, ese que este gobierno quiere desaparecer también, para que nadie se atreva a discutirle nada, para que nadie cuestione y que cuenta con el apoyo incondicional de quienes son genéticamente oficialistas no importa el gobierno que sea.

Por favor abramos los ojos, esto no puede volver a pasar, los argentinos no nos lo merecemos, sean de la orientación sexual que sean, ideología, raza, o religión, eso se terminó en 1856.

Armando Cabral

