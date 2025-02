La desquiciante tibieza de la oposición política en Argentina.

Rio Grande 18/02/2025.- No hay nada que el presidente haya echo bien en los últimos 12 meses de gestión, no hay un solo indicador económico, político o social, que no haya retrocedido en este periodo. Desde el papelón de Davos que, por supuesto, niega, hasta la escandalosa estafa del viernes por la noche en el mayor escándalo con criptomonedas de la historia del país, pasando por los agravios e insultos a artistas, cantantes y cualquiera que piense distinto, Milei se auto destruye con solo abrir la boca.

Desde el viernes pasado Milei se encerró en su quinta de Olivos a pergeñar como sale de la macro estafa en la que metió a más de 44 mil personas que perdieron 87 millones de dólares, en minutos dentro y fuera del país, obviamente.

Milei pretende que se naturalice que, se puede hacer lo que se quiere desde el poder, o la suma del poder, porque, hoy la mayoría le tiene pánico, otros especulan con cobrar unos pesos mas por hacer silencio y otros directamente no hacen nada porque con los sueldos que cobran del estado, con la nuestra, no tienen de que preocuparse.

Los corruptos libertarios, y dialoguistas

Lo cierto es que Milei no tiene oposición, y como ya se ha probado que después de un desayuno o un almuerzo con el Cómodo argentino, se puede dar vuelta una votación en Diputados o en el Senado, muchos seguramente esperan ser invitados para llegar a la suma que le encontraron a Kueider en su camioneta mientras ingresaba a Paraguay a comprar más departamentos, después de haber votado la ley de bases y desempatado, ¿se acuerdan?, o la estrategia de Ritondo, presidente del bloque del PRO en diputados con mas de 400 propiedades, imposibles de justificar, ni que hablar del colorado Santilli, cuentas off shore en paraísos fiscales. Este ultimo se declaró empresario inmobiliario.

Oposición siega sorda y muda.

Todo esto pasa por debajo de la alfombra de la oposición, la oposición no ve, no escucha, no nada, Milei los insulta, los basurea, los trata como a ratas, les miente en la cara, y los diputados y senadores de la oposición, le siguen condonando criticas y cuestionamientos, ¿a cambio de qué?, mientras cobran entre 7 y 9 millones de pesos de los impuestos que pagamos los mismos que nos estamos cagando de hambre, y no llegamos a fin de mes ni con dos empleos, ellos siguen dándole tiempo a Cómodo, ¿siguen esperando la invitación al desayuno?, ¿ya acordaron de antemano que no van a hacer nada?, ¿o es una sensación que tengo yo?.

El gobierno libertario no hizo nada bien

Pero la verdad es que se han perdido miles de industrias, mas de 16 mil pymes, se muere gente por falta de medicamentos oncológicos, no hay, cobertura medica para enfermos de VIH, no hay cobertura de obras sociales, no hay medicamentos para los jubilados, no hay comedores populares, no hay mantenimiento de rutas nacionales, la Ruta 3 que llega a Tierra del Fuego es un insulto a la inteligencia humana, esta destruida desde Rio Gallegos, hasta el Obelisco, pero claro, quien viaja por tierra al continente, nosotros y si bien no se destruyó ahora, ¿porque no están presos quienes se robaron los retornos de la obra pública de los últimos 20 años?.

Los políticos viven en un mundo paralelo

No hay autocritica, no hay empatía, no tiene trato con la gente, No ven su realidad, pero se viene otra elección y deberán salir a la calle. Han llegado al colmo de no reclamar la coparticipación federal, ni la obra pública, por cuestiones personales, perjudicando a toda una sociedad.

De los gobernadores patagónicos, ninguno ha elevado la voz para hacer escuchar los reclamos de la gente, discursos tibios, con voz trémula y gestos cuidados para no ofender al emperador, es una vergüenza. No se animan a decir que el gobierno nacional, fue a sacarse una foto con fuego de fondo en El Bolsón, y no hicieron más nada.

El silencio y el ocultamiento de los papelones libertarios

A este silencio se suma el de los negadores, esos que no publican nada del presidente, ni de los agravios, ni de los periodistas ensobrados, ni los ataques a las mujeres, sean estas artistas, empresarias docentes o empleadas de limpieza, si es mujer se la agrede y descalifica, y ahí están los que con su silencio cómplice, callan, ocultan, niegan y esconden lo que en realidad está pasando, este gobierno es un desastre, no se diferencia en nada del anterior y como la oposición no cambie de actitud, haga una autocritica en serio y se ordene, vamos a seguir soportando la derecha en el gobierno por mucho tiempo.

Si no se disculpan no los votan nunca mas

Porque el voto a Milei, no es porque lo amen, es en rechazo al kirchnerismo, a ver si se enteran, que no son las blancas palomitas de la política, La Campora y sus actitudes tan similares a las que critican, ¿Cristina, Kicillof, esas son las opciones?, ¿en serio?, no, no es por ahí muchachos, encuentren rápido un líder, un líder, no un mandadero de Cristina, si no lo tienen ármenlo, dejen que crezca uno nuevo, pero con lo que tienen hoy no hay chances, generaron demasiado odio y eso se paga, como está ocurriendo ahora, quizá por eso no hacen nada, porque saben que su tiempo se acaba y si no piden disculpas publicas por el desastre que dejaron, no hay forma de que los vuelvan a votar.

Armando Cabral