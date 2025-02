“Es un gran esfuerzo para este municipio de Río Grande poder seguir sosteniendo la obra pública”, dijo Jonatan Bogado

Los ojos tristes, la mirada muerta, la esperanza rota.

Rio Grande 22/12/2024.-He visto en todos esto años que llevo vividos, cosas maravillosas, y cosas horribles, he visto pasar la vida como una película en la cama de un hospital, he visto, he visto el emocionante crecimiento de mis hijos, he visto sufrir a mi madre dolores inerrables, he visto la maldad en todas sus formas, pero nada me ha conmovido mas que los ojos tristes de los niños, niñas y adolescentes, con la mirada muerta y la esperanza rota.