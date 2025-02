Carlos Eguía, el primero en denunciar la venta de candidaturas, insiste: «El entorno de Milei es corrupto»

Carlos Eguía es periodista político, fue presidente de La Libertad Avanza en Neuquén, también fue candidato a gobernador por la lista de Javier Milei en la misma provincia y uno de los primeros, en denunciar la venta de candidaturas del espacio libertario.

Recordábamos acá que usted fue una especie de «pitoniso», alguien que nos avisó antes de lo que iba a terminar sucediendo. Así que nos gustaría hoy, con el paso del tiempo, viendo lo que sucedió y las denuncias que emergen a partir del escándalo de la Cryptgate, qué reflexiones le fue generando ver que se confirmaban en la práctica las denuncias que usted hacía en principio en Soledad.

Es como usted dice, cuando denuncié esto me decían que era un traidor, un loco, que estaba dolido porque no iba a ser candidato. Y fue todo al revés, se cumplió lo que dije. Milei tiene un entorno que vive de esto, de pedir coimas. Por supuesto, demostrar que alguien te pida una coima es muy difícil porque nadie te da un recibo, pero en el caso mío yo tengo las grabaciones, por eso nunca me denunciaron, nunca dijeron que era mentira. Y lo más grave de esto es que no lo dijo Carlos Eguía, lo dijo una periodista que, además de periodista, como Cristina Pérez, es la esposa de un ministro. Entonces, ahora se quieren llevar puesto al ministro. Lo que te tenés que llevar puesto es a los que piden coima, no a los que denuncian la coima. Y me parece que ahí es donde está lo grave, porque si hablamos de la criptomoneda, el 95 o 98 por ciento de los argentinos creen que es lo que llevaba Superman cuando perdía la fuerza.

Entonces, vamos a abocarnos a lo importante, que es que en el entorno del presidente, que no sé si es entorno chico o grande, cobraban coimas, o pedían coimas, o plata para ir a hacer una entrevista o lobby con él, que eso es lo grave, me parece.

¿Cómo quedó la relación finalmente? ¿Cómo es la Libertad Avanza hoy en Neuquén? ¿Cómo quedó la relación suya con los representantes oficiales de la Libertad Avanza en Neuquén y cómo imagina que puede salir en las elecciones de octubre próximo. ¿Si saldrán mejores o peores que las de 2023?

No. La Libertad Avanza, como partido en Neuquén, no existe. El único partido liberal, porque somos todos liberales, todos queremos un estado eficiente, un estado que cobre menos impuestos, somos nosotros. Nuestro partido se llama Fuerza Libertaria, lista 195. Y además, quiero sumarte algo que, como anticipé hace un año y medio atrás o dos, esto que está ahora saliendo al aire. Porque parece que Cristina Pérez habría descubierto el agujero del mate. Quiero anticiparte algo que no se habla en Buenos Aires. Acá, la diputada por la Libertad Avanza, oportunista, el nombre que quiera, porque nunca fue libertaria, está denunciada penalmente por peculado de uso penalmente. Pero no solamente que está denunciada por peculado de uso penalmente, sino que además ella misma aceptó que hizo ese peculado de uso, que era… ¿Por qué lo frenó Caputito a Milei? Porque iba a cometer eso, iba a cometer peculado cuando dijo que iba a hablar con el ministro por el tema suyo jurídico. No puede utilizar al ministro, eso tiene que tener un abogado. Pero acá, Jorge, nadie lo habla. Esto lo recién sale en tu programa. Y seguramente, si alguien habla un poquito más y empieza… Nadia Márquez, la diputada, insisto, nacional por la Libertad Avanza, está denunciada por peculado de uso. Y lo más grave no es solo que está denunciada, sino que ella misma acepta haber usado un espacio público para uso propio.

Y vos me decías: ¿Quiénes son los representantes? Yo lo único que veo como representante del espacio, somos nosotros. O sea, a ver, yo quiero una Argentina donde tengamos un 2% de inflación. Claro, pero nos falta arreglar la micro, nos falta arreglar que los jubilados no cobren más 400. O sea, nosotros somos liberales, pero no somos «Sí, señor, sí, señor, sí, señor», eso es lo que tienen que entender.

¿Y cómo va a ser la elección? Yo creo que vamos a hacer una gran elección. Vamos a tener una gran pelea con el gobierno de la provincia, a ver quién saca esos dos senadores por haber sacado más votos. Pero está entre ellos y nosotros, los senadores y los diputados.

Pero, para ser concreto, ‘nosotros’ no incluye a la Libertad Avanza, sino al partido Fuerza Libertaria.

No, en absoluto, no es parte de la Libertad Avanza, porque en esa parte de la Libertad Avanza están estos corruptos que yo te digo que denuncié dos años atrás y parece ser que siguen estando. Insisto, según la denuncia que hizo Cristina Pérez, que no es una periodista cualquiera, sino que es la esposa de un ministro.

Dos senadores es algo muy importante para que la Libertad Avanza y Karina Milei no estén constituyendo allí alternativas propias. ¿Cómo se imagina que va a llegar al momento de las elecciones? ¿O ya no hay tiempo para que ella inscriba el partido en Neuquén?

No, yo creo que hay tiempo, pero me da la sensación de que no es fácil sacar tres mil afiliaciones. Porque todavía están en la etapa de que le den el provisorio. Porque en Neuquén, no sé cómo será en Buenos Aires, pero en Neuquén, si vos estás afiliado a un partido, no basta con que me firmes una hojita. Tenés que ir a desafiliarte a la justicia federal. Y no va todo el mundo a desafiliarse porque no quiere perder cinco horas para desafiliarse. Y los que viven en el interior, donde no existe una oficina de la justicia federal, tienen que ir al correo, que tenés que hacer cuatro horas de cola para retirar una caja. Imagínate para ir a desafiliarte. Entonces, no la tiene fácil. Y además no la tiene fácil porque la gente ya no le cree más a Nadia Márquez y a todo este entorno. Cuando nosotros jugamos a candidato a gobernador en ese momento con Javier Milei, apoyado, Nadia Márquez jugó en contra de nosotros. Por eso te digo que se llenó de oportunistas y traidores un espacio donde los únicos realmente que trabajamos sobre esto somos nosotros.

Pero yo nunca acepté el pedido de cargos, porque si no, en lugar de Nadia Márquez, el diputado nacional hoy sería yo. Pero no lo acepté, porque cuando escucho que dicen, por ejemplo, otros: «Sí, a mí me pidieron cinco mil, cincuanta mil, quinientos mil pesos para ser primero en la lista y lo pagué», digo: «Bueno, flaco, vos sos un corrupto también, porque el corrupto no es solamente el que pide, sino también el que paga, por lo menos en lo que yo creo». Entonces, cuando a mí me pidieron los cargos, le dije: «Chicos, métanse en el traste todo este armado. Yo me abro, me voy solo». Y ahí eso hice. Lo que pasa es que, en ese momento, acordate que me dijeron de todo, menos lindo.

