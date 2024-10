Otro medio nacional califica a Tierra del Fuego como «un nido de parásitos avalados por el estado».

La nota de marras apunta a que Tierra del Fuego, se convierta en productora de salmones cultivados y deja entrever un pedido al Presidente para derogue el Régimen de Promoción Industrial y también la derogación de la Ley que prohíbe la salmonicultura en mares, ríos, lagos y lagunas de toda la provincia.

Esta norma fu aprobada por unanimidad en la Legislatura Provincial y fue impulsada por organizaciones ambientalistas provinciales y nacionales.

Todos los estudiosos y entusiastas del desarrollo económico saben que existen tres palabras mágicas: salmones y cerezas chilenas. Y esas palabras estuvieron presentes –por primera vez– en un discurso ofrecido por el presidente argentino Javier Milei.

“¿Saben cuánto exporta Chile en cerezas? Cincuenta veces más que la Argentina, no cinco: cincuenta veces más. ¿Saben cuánto exporta Chile en salmón por año? 6000 millones de dólares. ¿Nosotros? Bien, gracias. Imagínense todo el potencial que hay”, explicó Milei durante un discurso ofrecido en la inauguración del Foro Mundial Económico que se desarrolla en la ciudad de Buenos aires.

El presidente aseguró además, en referencia al agro, que su “potencial estuvo aplastado por décadas por el régimen extractivo, que los usaba como fuente de divisas para financiar el capitalismo de amigos”. Si bien habló en pasado, esa sigue siendo la realidad presente en la agroindustria argentina. De todas maneras, la mención realizada por Milei implica un gran avance porque significa –quizás– que probablemente “la está viendo”.

Desde Bichos de Campo nos cansamos de publicar artículos al respecto porque son un espejo explícito en el cual se muestran los logros alcanzables cuando se tiene un plan (como es el caso de Chile) y las oportunidades perdidas cuando se carece de uno a pesar de contar con grandes recursos disponibles (Argentina).

El primer paso para alcanzar un logro de tales características es contar con una macroeconomía ordenada y el gobierno de Milei claramente está trabajando en ese sentido. Pero esa condición necesaria no es suficiente.

