Matías Lapadula y el escandalo en el PJ Ushuaia: No somos eso, ni queremos estar ahí”

“Imagínense si nosotros participamos de una interna del partido justicialista con personas que hacen estas cosas”, agregó

«Conozco lo que conocemos todos, espero que la justicia lo resuelva rápidamente principalmente a los responsables, Estos hechos respaldan la decisión que hemos tomado desde el peronismo de Rio Grande de no estar ahí, porque, como lo dijo claramente el intendente, Martin Pérez, «nosotros no somos eso y no queremos ser eso y quedo demostrado que teníamos razón, cuando decidimos que no íbamos a participar en esta interna, porque este no es el partido justicialista que queremos».

Lapadula continuó diciendo que «no son las formas, no son las maneras, nosotros estamos lejos y participar de eso, sería hacer la vista gorda de todas estas cosas que suceden».

«Además, agregó, la gente no quiere ver este tipo de cosas en la política, así es que desde Rio Grande, presentamos una alternativa para los peronistas pero también a los que nos quieran acompañar, que ven lo que sucede y no quieren esto, para mi ciudad, ni para mi provincia y vamos a seguir trabajando desde Provincia Grande, para que la gente se sienta representada y vea una manera distinta de hacer política, esto es lo que yo veo», puntualizó.

Finalmente el legislador, se preguntó» imaginense que esto paso con una lista única, si hubiera habido otra lista, que nos garantizaba que se iba a desarrollar un proceso, democrático, con respeto, cuando se manejan de una manera que es tremenda».

Lapadula al igual que lo había hecho anteriormente, el Secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, se diferenciaron de esta forma de hacer política y ambos coincidieron en que “no es lugar donde quieren estar y que tampoco son eso que se vio el sábado y antes tampoco”.

Lo que llevó al PJ de Rio Grande a generar otra política.

Un breve repaso de lo que llevó al peronismo de Rio Grande a diferenciarse tan profundamente, fue, primero la no participación en la interna, sobre lo que Lapadula dijo “Imagínense si estábamos ahí, y pasaba esto”, esta decisión fue de Martín Pérez de no participar con las condiciones que se imponían desde Ushuaia.

Luego fue el rechazo a la presentación de fichas por parte del Intendente de Tolhuín a quien el negaron esta posibilidad.

Luego se suma la denuncia por una mesa de dinero que funcionaria en el municipio capitalino, regenteada por una funcionaria de Walter Vuoto, Vanesa Sáez, a quien el intendente sostiene a pesar que se acumulan las denuncias en su contra por estafas, reiteradas y que la justicia se niega a investigar, desestimando dos denuncias, pero la investigación sigue por otra vía.

El que esta información haya trascendido al menos en cuatro medios, Radio Provincia, tarde Pero Seguro, Provincia 23 y La Licuadora, provocó la ira del jefe comunal, quien mandó a buscar al director del diario y de manera directa le pidió que echara al periodista que había publicado la nota con foto de pidiendo justicia n el acto del 140 aniversario de la ciudad.

Ante la negativa, el municipio de Ushuaia, les levantó la pauta a Provincia 23. Antes había hecho lo propio con otros dos medios, que “no se adaptan a los criterios del municipio en cuanto a la información que brindan”.

No fue menos inquietante la aparición de viejos conocidos como Mario Daniele, Ricardo Furlan u Omar Becerra, como laderos de este peronismo ushuaiense.

Los rumores no tardaron en llegar y muchos recordaron de quienes se trataban y las formas que habían tenido de manejarse y que obviamente no cambiaron. Tan es así que Daniele y Furlan, renunciaron a la lista del Quíntela horas antes de la presentación, y pararon la elección nacional al dejarlo sin el numero de avales necesarios para participar de la interna nacional

Lapadula puso un punto de inflexión en la interna del PJ fueguino y lo que era un secreto a voces, ahora es una dura verdad, Provincia Grande es el peronismo en Rio Grande, con una postura de gestión ordenada, buen trato con los vecinos y vecinas, trabajo en la calle, dialoguista con lo propios y los ajenos, buena relación con la oposición y muy lejos de la violencia que se ejerce en Ushuaia, lo que los pone, casi en la vereda de enfrente.

Teniendo como cabeza visible la gestión de Martin Pérez y con los resultados a la vista, no es alocado decir que esta forma de gestión, trasladada a la política partidaria, daría buenos resultados si se sostiene en el tiempo. La planificación y ejecución de un programa de gobierno que se ve la calle, como por ejemplo con la remediación vial en toda la ciudad, su contacto permanente con los adultos mayores, el centro de día que se está construyendo para ellos, las permanente capacitaciones, por ejemplo en la lucha contra la ludopatía, juegos online, Jornadas de Cuidados Igualitarios, talleres, hacen que a gente se incline hacia esta nueva forma y no a las viejas mañas de un “peronismo que, de peronismo no tiene nada y si mucho de violento, avasallador, soberbio y sordo a los reclamos de la gente”.

Fuente:Buscando el Equilibrio, Radio Provincia.