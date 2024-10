La secretaria de Energía que metió Macri le quiere perdonar una deuda de USD 230 millones a su amigo Macfarlane

Tettamanti llegó al cargo como parte del acuerdo político que Mauricio Macri cerró con Santiago Caputo a cambio de blindar el veto contra las universidades de Milei. Fue la mano derecha de Alejandro Macfarlane en Gas Camuzzi. Macfarlane es uno d elos empresarios más cercanos a Macri y en el mundo de la energía los consideran socios.

Según confió a LPO un funcionario de la Secretaría de Energía, con menos de una semana en el cargo Tettamanti se propuso como primer tarea el «ordenamiento» de las tarifas y para avanzar en esa tarea la flamante funcionaria aduce que tiene que resolver las deudas de las distribuidoras con el Estado. Las eléctricas le compran exclusivamente a Cammesa, en tanto las distribuidoras de gas adeudan el gas importado que les provee Enarsa.

Por estas horas corren fuertes versiones de una posible condonación de deuda a las empresas. Camuzzi le debe a Enarsa 230 millones de dólares y Metrogas 140 millones de dólares. «Una compensación del pasivo contra el activo regulatorio», afirmó en lenguaje técnico a LPO una fuente al tanto de las negociaciones. Traducido: Para las empresas el activo es la tarifa congelada, y el pasivo la deuda acumulada con Enarsa. La misma situación se replica entre la distribuidoras de electricidad y Cammesa.

Un take over con silenciador

Pero como siempre el diablo está en los detalles. El tema es el cálculo mediante el cual se obtiene la cifra para la compensación tarifaria. Con un agravante: Tettamanti proviene de Camuzzi y no pasó una semana en el cargo que ya empezó a tratar de condonarle una deuda de 230 millones de dólares a su antiguo empleador.

En los datos oficiales presentados por Camuzzi en la audiencia pública de enero de este año la empresa reconoce pasivos por 70.000 millones de pesos. No obstante un funcionario de Enarsa afirmó a LPO que la suma es mas alta: «Camuzzi debe 230 millones de dólares y Metrogras 140 millones de dólares».

La jugada que intenta concretar Tettamanti casi se parece a un salvataje de la complicada empresa de MacFarlane. «Con este nivel de deuda se podría pedir la quiebra de Camuzzi», dijo a LPO un abogado especialista en concursos y quiebras.

Tettamanti supuestamente responde al coordinador del área de Energía, Daniel González, otro macrista que llegó a esa posición de la mano del ex presidente. Además, Macri también metió en el área a Emilio Apud, que fue jefe político de Tettamanti en el grupo de asesores energéticos de la Fundación Pensar, el think tank del PRO. La influencia de Macri en una de las áreas donde tiene fuertes intereses, es total. Y a Milei no parece molestarle.

Pero los desafíos que aguardan a Tettamanti no son sencillos de resolver, como la propia salida del ex secretario Eduardo Rodríguez Chirilo lo revela. Los cortes de luz y la falta d egas natural en buena parte del país son apenas un ejemplo de la discontinuidad crónica en la implementación de políticas energéticas, un sistema tarifario indefinido, subsidios que no se logra eliminar y un proceso de desinversión que acumula décadas.

