La imagen negativa de Walter Vuoto supera el 58% y ocupa los últimos lugares en el ranking de intendentes.

Ya se habla de un derrumbe imparable y la cuasi inexistencia de obras públicas de importancia, donde se mezclan, falta de gestión, gastos incomprobables, aumento de personal, un notable abandono de la ciudad y un absoluto incumplimiento de la Ley de acceso a la información pública, ya que ni sus funcionarios, o concejales oficialistas brindan información sobra nada de lo que estén haciendo.

Como si todo esto no fuera suficiente, el intendente cada que vez que hace apariciones públicas desata un discurso, provocativo, violento y poco conciliador. Esto se vio reflejado en el acto por los 140 años de Ushuaia, donde estuvo prácticamente solo en el escenario, no participó el Gobernador, ni el Intendente de Rio Grande ni el de Tolhuín.

Además, después de las elecciones internas del PJ, donde no participaron ni Martín Pérez, ni Daniel Harrigton, este ultimo denunciando que no le habían permitido ingresar boletas de afiliación, su validación como residente del partido justicialista adolece de respaldo.

Esconde lo que no conviene que se vea.

Para colmo de males en los últimos días surgió otro escándalo, esta vez por una denuncia de estafa contra una funcionaria de su gestión, Vanesa Sáez, quien fue acusada públicamente en Radio Provincia, primero y luego en la justicia, a quienes se le quedaron con dinero que había entregado en una mesa de dinero que funcionaria dentro del municipio, y de la cual, llamativamente solo dos portales, tarde Pero Seguro y La licuadora, además de la radio, se ocuparon de cubrir.

Esto ultimo no paso desapercibido para la denunciante que dijo “que los medios de Ushuaia no cubren nada cuando se trata de la Municipalidad”.

Esto provocó un gran malestar en el intendente, pero fue mucho mas notable, cuando ambos medios publicamos a la denunciante con un cartel que mostró durante el desfile por el 140 aniversario de Ushuaia y a la que Vuoto e vio obligado a atender delante de miles de personas. El cartel que portaba Romina Sirigliano decía textualmente “cubrir la corrupción es dañar a la comunidad, porque se llamó a silencio señor intendente”, esto no solo confirmó la denuncia, sino que además generó una implosión dentro de la gestión con derivaciones realmente preocupantes.

Esas derivaciones incluyeron el apriete directo a un medio de comunicación y el pedido de despidos de los periodistas que cubrieron el encuentro de Romina, con Walter Vuoto, y el levantamiento de la pauta publicitaria de ese medio, algo muy grave, porque estamos hablando de censura previa, intento de soborno a partir del pedido de ocultar una denuncia de corrupción de un funcionario, y el posterior quite de pauta publicitaria, ante la negativa del propietario del medio a aceptar la incomoda propuesta del funcionario de la municipalidad que dijo textualmente que “ este es el mensaje del intendente”.

Acto seguido y con una impunidad realmente llamativa se dieron a conocer audios a través de la red Instagram, que publico GPS SIN DIAL, donde la denunciante es amenazada directamente por alguien allegado a Sáez, diciéndole que “no sabes con quien te metiste, si levanto el telefono, te hacen volar a vos, tu hija y tu familia”, dan nombres de familiares de la estafada, direcciones y hasta el nombre de su hija. Esto consta en el archivo de este medio como prueba de lo que decimos.

Porque una vice intendenta?

Nadie ha podido explicar porque se creó el cargo de vice intendenta que ocupa Muñiz Sicardi y que actúa como presidenta del Concejo Deliberante de Ushuaia. Un cargo que ocupa desde diciembre de 2023 y que no ha sido precisamente productivo. La ex secretaria de obras públicas, también de poca o nada de gestión, está entre, reemplazar al intendente en sus permanentes viajes y la presidencia del cuerpo en la que tampoco brilla por su destacada gestión. Lo que si queda claro es el gasto inexplicable de tener 10 concejales en una ciudad que tiene, 40 mil habitantes menos que Rio Grande, donde hay 9 ediles y obviamente no existe la figura del vice intendente.

Una ciudad colapsada

Aunque muchos no lo acepten, la ciudad está colapsada, con severos problemas de energía, agua, y miles de vecinos sin gas, sin pavimento y el que está, se encuentra en gran parte destruido.

Después de 33 años de provincia, Ushuaia cuenta con un servicio de salud deficiente, lo cubre con un camión sanitario que recorre los barrios, pero sin estructura propia, tampoco cuenta con espacios de recreación suficientes, al igual que espacios cubiertos de gran tamaño para espectáculos artísticos o deportivos más allá del antiguo gimnasio Chochoco Vargas que, se está reparando en este momento y plazas integradoras, con canchas de fútbol a cielo abierto.

Como única obra sobresaliente en 9 años de gestión podemos mencionar, el pavimento de la Avenida Perito Moreno y la construcción de un puente de 30 metros de longitud por unos 10 de ancho, sobre esa misma avenida y eso es todo, después parches en pavimento, reparación de escaleras y la construcción de una bicisenda, es de público conocimiento que hay muchas prohibiciones, como el ingreso de micros de turismo al casco céntrico, o el estacionamiento de motor home, lo que para una ciudad turística es absolutamente descabellado.

En síntesis, en 33 años de provincia y a 140 años de su fundación, Ushuaia adolece de muchas cosas, la principal una prestación de servicios deficiente, falta de información y rendición de cuentas, cero dialogo con el resto de los actores políticos y ni una sola expresión a favor o en contra de la crisis energética que ha dejado sin luz a casi toda la ciudad en reiteradas oportunidades, ni el intendente ni sus funcionarios ha criticado en ningún momento la crisis energética, el tarifazo del agua o la falta de redes de gas.

Un barrilete de cemento.

Por último, es llamativo que el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, con 54 % de imagen positiva, tenga a Vuoto, como socio político, teniendo en cuenta que, a todas luces, este último, es un barrilete de cemento, imposible de remontar. Melella ha sido un duro criticó de La Cámpora, que esta justamente representada por Vuoto y sus adláteres, quienes además lo impulsan a la gobernación de la mano de Cristina Fernández, desconociendo cualquier posibilidad de ingreso de otro candidato y lo más llamativo es que entre estos, se encuentran una senadora y un concejal que fueron electos en Rio Grande.

Está claro que, no es casualidad el puesto que ocupa Walter Vuoto en el ranking de intendentes de todo el pais, se lo ha ganado con todo éxito.

Armando Cabral.