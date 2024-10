Ivana Ybars: La necesidad de ayuda social se incrementó entre 150 y 200 % en lo que va de 2024″.

Aunque parezca se esta hablando de otro pais, no es asi, esta situación de crisis socioeconómica que atraviesa nuestra ciudad sacude a toda una sociedad que cada vez demanda mas ayuda social, en este caso, del municipio de Rio Grande donde miles de personas acuden a buscar, en primer lugar alimentos, ayuda económica para pago de alquileres, atencion médica, medicamentos y también colaboración para pagar las exorbitantes tarifas de luz y gas que no paran de aumentar.

La funcionaria, sostuvo que muchas de estas personas tienen algún empleo, o changas, pero aun asi no llegan a cubrir sus gastos y la angustia por esta situacion, tambien afecta su salud mental y su salud en general.

La gente no ve que, la situación vaya a mejorar en el corto plazo

«Muchas familias, llegan por primera vez se acercan a pedir un subsidio, acompañamiento en ayuda alimentaria, útiles para la escuela, comprar un medicamento. La situación es muy compleja, agrega, además de que ha aumentado exponencialmente la cantidad de personas, es complejo por el nivel de angustia y de dolor que se le produce a las familias porque no ven en el mediano plazo que esto se vaya a modificar».

Se sostiene la inversión social del municipio.

En este sentido, o que el municipio ha hecho, es «tratar de sostener, la inversión social que realiza el municipio, estamos acompañando a las familias y la verdad que nadie que se acerque al municipio, se va sin una respuesta, siempre buscamos la manera de poder acompañar. No podemos con todo, continuó, pero tratando de acompañar la situación de cada una de las familias».

Lo más demandado son los alimentos de gente que trabaja y es pobre.

Consultada sobre, cual es lo que mas demanda la gente que va a su secretaria, Ybars, señaló sin dudar que, son los alimentos «la mayor demanda es alimentaria, el programa alimentario municipal, donde tenemos un padrón de familias que se ha incrementado, el años pasado era de 2900 personas, y este año estamos en 3700, fijo que queda y despues estan las demandas espontáneas, como aquellas personas que hacen changas y se sostiene, pero cuando no lo puede hacer, necesita ese acompañamiento, estamos hablando de gente que trabaja y aun asi es pobre».

«La cuestión alimentaria es lo que más agobia a las familias hoy en dia».

Así lo remarcó la funcionaria municipal, cuando tienen la situación habitacional solucionada, porque la situación de los alquileres y los valores de los mismos, agobian mucho a las familias, o cuando tienen que hacer el cambio de un departamento a otro y también tenemos mucha demanda por la cuestión de los medicamentos y por eso hay una inversión muy fuerte en la parte de salud del municipio».

«La secretaria de salud es un modelo en muchos sentidos porque, tenemos desde lo que son los centros de atención en cada uno de los barrios que son 4, tenemos el centro de rehabilitación Mamá Margarita».

«Para que tengan una idea, si te recetan 10 sesiones de kinesiologia, y no tenes como abonarla, eso sale 160 mil pesos, que asume el municipio con los impuestos que paga la gente». Eso es el equivalente al ingreso de cualquier familia hoy en dia y eso lo puede absorber a través del centro de rehabilitación Mamá Margarita, centro municipal de las infancias, con una evaluación en nauro desarrollo que hoy cuesta más de 250 mil pesos».

No hay en la patagonia un municipio que brinde estos servicios a la gente

A estos servicios, se suman, las actividades que pueden realizarse de manera gratuita en gimnasios, centro de jóvenes, casa de jóvenes, dirección del adulto mayor, centro de salud, el programa de Salud Visual Municipal, que entrega anteojos gratuitos a cientos de niños y jóvenes. El natatorio Eva Perón, y próximamente la pileta olímpica de Chacra II, todo esto gracias al aporte de los vecinos con sus impuestos. Un municipio cuyos servicios no existen en ninguna otra ciudad de la patagonia, incluida nuestra provincia en general y Ushuaia en particular, capital del fin Del Mundo, que solo cuenta con un camión sanitario que desde hace 40 años recorre los barrios de la ciudad.

Un informe demoledor sobre una realidad que muchos no quieren ver

Escuchar a la Secretaria es un golpe de realidad que muchos no quieren ver, los que proponen recortes a los ingresos que están destinados a superar esta situación de agobio de miles de personas, donde se esta hablando de gente que no tiene absolutamente nada mas que el bolsón de alimentos o la vergonzante postura de «lo que se necesita para no ser pobre», condenando a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a la muerte, ya que dentro de esa información, no se incluyen medicamentos, ni ninguna otra cosa que lleve a una vida digna.

Finalmente Ybars aclara que «esto no es una ayuda, es un derecho de los ciudadanos, que tratamos de garantizar y los propios secretarios y subsecretarios del intendente, fuimos a llevarles los lentes del programa de salud visual municipal, a las familias, sin cámaras, nada, simplemente para escuchar a las familias que, es otro plus que tenemos, el de acercarnos, escuchar a la comunidad, sabiendo cuales son sus necesidades», puntualizó.

Escuchar el informe de Ybars es demoledor para quienes tienen una pizca de empatía por aquellos más vulnerables y habla de la necesidad de un estado presente, en situaciones terminales como estas, donde miles de personas han tocado fondo y no ven una salida en el corto plazo de una situación de angustia.

La nota completa en el audio

Fuente REsumen Económico, Radio Provincia.