Exclusivo Encuesta de autoservicios mayoristas: Según el INDEC las ventas cayeron 13,5% en 2024.

En agosto de 2024, el índice de la serie desestacionalizada muestra un incremento del 2,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,2% respecto al mes anterior.1

Ventas totales a precios corrientes por grupo de artículos, medio de pago y canal de venta

Las ventas totales a precios corrientes, para agosto de 2024 relevadas en la Encuesta de autoservicios mayoristas sumaron 278.884,0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 203,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2024, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 313,8%; “Electrónicos y artículos para el hogar”, 312,2%; “Panadería”,269,0%; y “Otros”, 265,5%.

Las ventas en los autoservicios mayoristas se pueden discriminar según el medio de pago con el que se realizan, los cuales comprenden efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago como vales, cuponeras, ticket canasta, gift card, código QR entre otros.

En agosto de 2024, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de 73.574.396 miles de pesos, lo que representa el 26,4% de las ventas totales y un aumento de 127,0% respecto a agosto de 2023. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron 65.031.573 miles de pesos,

lo que representa el 23,3% de las ventas totales y una variación positiva de 220,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 82.993.085 miles de pesos, lo que representa el 29,8% de las ventas totales y una variación

porcentual de 283,7% respecto a agosto de 2023. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de 57.284.907 miles de pesos, lo que representa el 20,5% del total y muestra un aumento de 226,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En observancia del secreto estadístico establecido en el art. 10 de la Ley 17.622, no se difunden los resultados de “Canal de venta”. La información de “Ventas totales por canal de venta”, compuesta por las series de las ventas

realizadas en el “Salón de ventas” o “Canales online”, está disponible en los cuadros web desde el siguiente enlace:

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_autoservicios_mayoristas.xlsx https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/actualizacion_metodologica_supermercados_mayoristas.pdf

La Encuesta de Autoservicios Mayoristas tiene como principal objetivo medir la evolución mensual de las ventas a los consumidores finales y proveer información estadística continua para el análisis de coyuntura.

Su forma de colecta es mensual en formato digital. Las ventas facturadas que se relevan corresponden a las ventas realizadas durante el mes calendario de referencia, y están valuadas al precio de venta en el establecimiento vendedor, neto de bonificaciones o descuentos realizados en el local; se incluye el

valor del impuesto al valor agregado (IVA), no así los cargos o intereses por financiación.

Para la construcción de los indicadores de la Encuesta de autoservicios mayoristas, se utilizan las ventas facturadas efectuadas por un responsable inscripto a un consumidor final, monotributista o exento, es decir, solo aquellas facturas o tickets denominados “Factura tipo B”; se excluyen del cálculo las facturas o los tickets emitidos por un responsable inscripto a otro responsable inscripto que se indican como “Factura tipo A”.

Cabe destacar que, a los fines de brindar más información, se relevan discriminando ambos tipos de factura “A” y “B”.

16/17

Grupo de artículos Código COICOP Descripción

Bebidas Grupos 01.2; 02.1 Bebidas no alcohólicas; Bebidas alcohólicas

Almacén Clases 01.1.1; 01.1.5; 01.1.8;

01.1.9

Pan y cereales; Aceites, grasas y manteca; Azúcar,

dulces, chocolate, golosinas, etc.; Otros alimentos

Panadería Clase 01.1.1 Pan y cereales

Lácteos Clase 01.1.4 Leche, productos lácteos, huevos y alimentos vegetales

Carnes Clase 01.1.2 Carnes y derivados

Verdulería y frutería Clases 01.1.6; 01.1.7 Frutas; Verduras, tubérculos y legumbres

Alimentos preparados y rotisería Grupo 11.1 Restaurantes y comidas fuera del hogar

Artículos de limpieza y perfumería Clase 05.6.1 Bienes para el hogar no durables Indumentaria, calzado y textiles para el hogar División 03; Clase 05.2.1 Prendas de vestir y calzado; Artículos textiles para el hogar

Electrónicos y artículos para el hogar Grupos 05.3; 09.1 Artefactos para el hogar; Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de la información

Otros Bienes Bienes Ajuste estacional.

Las series temporales pueden descomponerse básicamente en tres componentes: la tendencia-ciclo (T-C), la irregularidad (I) y la estacionalidad (S). La componente estacional (S) tiene un comportamiento cuasi estable para cada mes o cada trimestre del año.

Los métodos de ajuste estacional identifican y eliminan los factores relacionados con la composición del calendario que son sistemáticos a lo largo de la historia de las series; es decir, los patrones típicos predecibles de cada mes o trimestre. Estos pueden deberse, por ejemplo, a factores climáticos, a los

feriados móviles como la Pascua, y a la composición de los días de la semana para cada mes.

Entonces, las series desestacionalizadas solo conservan las otras dos componentes: la tendenciaciclo (T-C) y la irregular (I). La componente irregular contiene los efectos de eventos imprevisibles y no sistemáticos, tales como los producidos por una inundación, una parada técnica imprevista, una huelga, etc. Siempre está presente en las series desestacionalizadas e introduce una variabilidad que podría oscurecer la interpretación del fenómeno subyacente en el corto plazo. Es por eso que, en todas sus publicaciones, el INDEC presenta las series desestacionalizadas en conjunto con las estimaciones de la tendencia-ciclo, lo cual permite interpretar de forma integral el comportamiento de las series y detectar rápidamente los puntos de giro cíclicos que indican el inicio de períodos de expansión o contracción. Por este motivo, en períodos de mucha inestabilidad, como el que se registró debido a la pandemia de coronavirus, resulta conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada para tener un mejor diagnóstico del corto plazo.

Para los modelos de desestacionalización utilizados, se supone que la forma en que se relacionan las componentes inobservables (esencialmente, la tendencia-ciclo, la estacional y la irregular) se puede modelar en forma aditiva, multiplicativa o, a lo sumo, mixta.

Por otra parte, cuando se ajustan estacionalmente series que resultan del agregado de otras, como es el caso de la serie de la Encuesta de autoservicios mayoristas, hay dos formas posibles de realizar el ajuste: método directo o método indirecto. El método directo consiste en ajustar estacionalmente la serie de datos agregados. En cambio, el método indirecto primero ajusta cada serie en forma independiente y luego calcula la serie agregada como un promedio ponderado de las series ajustadas.

En este caso, se utilizará el método de descomposición directo para el ajuste estacional.

Los deflactores que se utilizan en el cálculo de las ventas totales a precios constantes son elaborados a partir de distintas desagregaciones del Índice de precios del consumidor (IPC nacional). Su descripción, según la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad 1999 (COICOP, por sus siglas en inglés), y adaptada en la COICOP Argentina (2019), es:

Las componentes del modelo utilizado y la serie desestacionalizada se estiman con el módulo X11 del programa X-13ARIMA-SEATS, que estima la estacionalidad por medio de promedios móviles aplicados en forma iterativa. En particular, la estimación de la tendencia-ciclo se realiza por el método H13 modificado2

, que consiste en un posprocesamiento de la serie desestacionalizada.

Las opciones para este posprocesamiento son:

1. Extensión con un año de pronósticos de la serie desestacionalizada corregida por valores extremos utilizando el modelo (0 1 1) (0 0 1)12.

2. Corrección más estricta de valores extremos.

3. Estimación de la tendencia utilizando el filtro Henderson de 13 términos.

Por las características propias del método X-11, los factores estimados sufren modificaciones cada vez que se incorpora un nuevo dato a la serie original y esto puede producir revisiones de los valores ya publicados. Normalmente, para el ajuste estacional se aplica el método semi concurrente, es decir,

las opciones se revisan una vez al año y se fijan por un año calendario hasta la siguiente revisión de las opciones.

Por otra parte, la serie desestacionalizada se obtiene dividiendo la serie original por los factores estacionales que difieren mes a mes y año a año; y, opcionalmente, por factores combinados de Pascua y variación por días laborales (efecto calendario), que también cambian mes a mes y año a año. Por esta razón, debido a las no linealidades involucradas, no es recomendable forzar que los totales de la serie desestacionalizada sumen igual que la serie original, ya que podría afectar la calidad del ajuste estacional, especialmente cuando el patrón estacional no es estable (X-13ARIMA-SEATS

Reference Manual, versión 1.1, p. 102).

Las principales características del ajuste estacional del nivel general del índice de autoservicios mayoristas con los datos a enero de 2024 son:

Opciones utilizadas Autoservicios mayoristas

Transformación log

Modo de descomposición multiplicativo

Modelo ARIMA (0 1 2)(0 1 1)

¿Ajusta Pascua? Sí

¿Ajusta año bisiesto? No

¿Ajusta por variación de días de actividad? No

¿Ajusta outliers? Sí

Filtro estacional 3×9