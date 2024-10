El presidente del TCP invitado VIP al congreso de COSSPRA en San Martin de los Andes

Los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, no tienen límites a la hora de dilapidar fondos del estado, a las denuncias de este medio sobre los aumentos casi permanentes que se otorgan y que han llevado sus salarios a más de 9 millones de pesos, se suman los gastos que pasan, por ejemplo de desayunos o almuerzos en los lugares mas exclusivos de Ushuaia.

Todo esto mientras los empleados ganan menos del 1% de los que ellos cobran y sufren todo tupo de arbitrariedades, como persecuciones, filmaciones de imagen y voz y despidos incausados.

Ahora para ponerle el moño a este dislate, el vocal Miguel Longhitano, viaja al Congreso de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la republica Argentina, con invitación de ese organismo que le paga el pasaje en el tramo, Buenos Aires-Neuquén- Buenos, pero evidentemente, Longhitano no quiere pagar ni siquiera el pasaje Ushuaia-Buenos Aires- Ushuaia y se lo hace pagar al estado, aun cobrando un sueldo de más de 8 millones de pesos mensuales, no es ilegal, pero es evidente que la ética y la moral, no son virtudes que apliquen a este funcionario.

No podemos dejar de mencionar que a este congreso viajaron 15 personas en representación de la OSEF, Obra Social del Estado Fueguinos, cuando se encuentra en un estado de quiebra, sin prestar servicios esenciales. El costo de este viaje es de 15 millones de pesos y teniendo en cuenta la mala gestión, la pregunta es a que van a San Martin de los Andes.

VIP: Very Importan Person Persona Muy Importante.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar