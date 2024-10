EL MUNICIPIO PARTICIPÓ EN EL LANZAMIENTO DE LAS JORNADAS “EL DESAFÍO ENERGÉTICO EN TIERRA DEL FUEGO”

24 años de La Licuadora, el secreto, actualizar todos los días, todo el año y darle continuidad al trabajo.

Rio Grande 16/09/2024.- Un día como hoy del año 2000, un amigo, me ofreció comenzar a armar un portal de noticias digital. En aquel momento, internet era casi un misterio, y muy pocos conocíamos de que se trataba. Hoy 24 años después hemos transitado un largo camino, con momentos muy duros y otros no tanto, pero con la satisfacción del deber cumplido, con la alegría de seguir estando y por sobre todo con la tranquilidad de no tener que dar explicaciones por nada de todo lo que hemos hecho. Gracias a los lectores y auspiciantes por confiar en nosotros, a mi familia, a mi esposa Lorena y que sea por muchos años mas.