Cámara de Turismo de Ushuaia rechaza tasa de 10 U$D para ingresar a la ciudad.

La creación del Ente Ushuaia Turismo, ENUTUR, una especie de INFUETUR municipal, está generando mucha polémica, particularmente por la creación de una ecotasa, que, según el presidente de la cámara de turismo, impedirá que los turistas de cruceros ingresen a la ciudad.

“Se van a quedar en los barcos y no lo van a pagar, esto ya se hizo en Grecia y no funcionó, y por un monto mucho menor, esa tasa limita el ingreso de turistas y evita el derrame que habitualmente genera la llegada de turistas en cruceros que recorren la ciudad y gastan en los comercios”.

Además, el directivo, dijo que se enteraron por los medios de esta nueva área del municipio y nunca se los convocó para discutir el tema y que sintieron una especie de destrato por esta actitud.

“Ushuaia es una ciudad con turistas, no una ciudad turística, porque, por ejemplo, tiene las veredas destruidas. Decimos que no al ENUTUR por todo lo que genera, el presupuesto prevé el 1 % del presupuesto, es decir no tiene fondos para hacer su tarea, no puede hacer mas malabares de lo que está haciendo, pero no podemos destruir lo que ya tenemos”.

“Hay que buscar mas eficiencia, no de donde seguir sacando plata para engordar funciones, queremos que el Ushuaia Bureau, que, desde sus inicios ha funcionado, lo siga haciendo, en Brasil no sabían dónde quedaba Ushuaia y hoy hay turistas brasileños en Ushuaia gracias a ese trabajo”.

Queremos resolver, que el ente de turismo reemplace la secretaria, pero, así como esta no lo vamos a aceptar. Apoyamos la gestión de Viviana Manfredotti, pero no el portazo que nos pegaron el jueves, porque es un avasallamiento a la institucionalidad”.

Hay que destacar que la ecotasa fue declarada inconstitucional por Corte Suprema de Justicia, pero aun así, se vuelve a insistir con este impuesto al turista en Ushuaia, que también se está aplicando en Misiones, para ingresar a las Cataratas del Iguazú.

Fuente: EL Cronista Urbano, Radio Provincia.