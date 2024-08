«Prohibirle a un bloque político participar en el debate porque al Ejecutivo o al bloque mayoritario no les gusta la verdad, es un acto de sometimiento,» afirmó el legislador de Somos Fueguinos (SF), Jorge Lechman, en declaraciones públicas.

La justicia ha decidido dar lugar al pedido de inconstitucionalidad del proyecto enviado por el Ejecutivo, el cual se encuentra suspendido. “No ganó Jorge Lechman, ganó Tierra del Fuego, ganó la integridad constitucional de los fueguinos. Gastar miles de millones de pesos y tener un 47% de pobreza y 11% de indigencia es faltarle el respeto a la gente. Hubo un acto inconstitucional que veníamos marcando desde hace tiempo. En su momento, la mayoría automática legislativa hasta me prohibió hablarlo en sesión y ni siquiera se permitió tratarlo en comisión», subrayó Lechman. “No tenemos ninguna animosidad en contra del gobernador ni de su gabinete. Si a él le va bien, le va a ir bien a todo el pueblo de Tierra del Fuego. Pero lo que no vamos a hacer es ponernos en estado de sumisión porque estamos en democracia, no en una autocracia en donde se dice y se hace lo que quiere el gobernador», remarcó Lechman.

“Acá hay una ley, que es la Ley 1529, que no cumple la manda constitucional. Lo hemos explicado en el escrito y en infinidad de reportajes. La cuestión de fondo es determinar si la ley es inconstitucional o no, señaló.

“Esta ley de reforma ni siquiera se debatió en la Legislatura saliente del 2023. Se sacó de comisión directamente sobre tabla y se trató sin el debido debate, sin haber invitado a las fuerzas vivas de la provincia, a las fuerzas políticas con representación y sin representación en el cuerpo legislativo. Se hizo en la última sesión del año con una ley que cambiaba casi en un cincuenta por ciento”, lamentó.

“Nosotros, desde nuestro espacio político de Somos Fueguinos, tanto el legislador Raúl Von Der Thusen, en su momento la legisladora Gisela Dos Santos y en mi persona, siempre nos hemos referido a la violación de la Constitución que implicaba esto», afirmó.

“Muchos pierden el eje. No estamos hablando de una ley de emergencia que necesita el tratamiento de urgencia porque al día siguiente hay que salir a paliar una necesidad urgente. Acá estamos hablando de una ley que quiere reformar la constitución de la provincia de Tierra del Fuego».

“Cuando nosotros desmarcábamos al gobierno de la provincia, que no era el momento, que la ley estaba mal redactada, que la situación socioeconómica de la provincia no ameritaba someter a la ciudadanía a un proceso eleccionario. Y después hay otra cosa, cuando uno marca algunos de los artículos que quieren cambiar, es muy preocupante. Nuestra constitución, por ejemplo, prohíbe la cuasimoneda y es justo uno de los artículos que se quiere modificar. Nuestra constitución castiga a los funcionarios públicos con su patrimonio si cometen un delito, hay artículos que quieren modificar que llaman poderosamente la atención. Después nos corren con las zanahorias delante del carro, los cargos vitalicios. Pero la Constitución es tan sabia que tiene herramientas para que cuando el fiscal de Estado, como se dice, o un miembro del Tribunal de Cuentas, o un magistrado del Superior Tribunal, incurren en una falta, hay mecanismos más que justos para poder removerlos. Entonces, todo eso de los cargos vitalicios, la verdad que yo estoy dispuesto al debate, pero no me corren con la zanahoria delante del carro a mí”.

“La democracia no puede significar que un proyecto de ley que nos guste o no nos guste, no se debata en comisiones y después se lleve al recinto, porque la conciencia de cada legislador después en el recinto dará si acompañan o no acompañan un proceso, pero el debate, prohibirle a un bloque político al debate, porque al Poder Ejecutivo o al bloque mayoritario no les gusta que uno le marque, la verdad que lo voy a discutir muchas cosas, lo que yo no estoy dispuesto es al sometimiento», enfatizó.

“Cuando me negaron la palabra en sesión para que discutamos sobre la inconstitucionalidad de la reforma, recuerdo que intervinieron los legisladores (Pablo) Villegas y (Agustín) Coto, haciendo referencia a que era una casa política, que era imposible negarle la palabra a un legislador. Más allá de que lo que pueda decir agrada o no agrada. O sea, hasta ese tupé han tenido de querer presionar la palabra y prohibirnos hablar en una sesión,” criticó Lechman.

“Yo no puedo hacer futurología. El Poder Judicial, cuando conteste hará ver que todos los fundamentos que nosotros volcamos en la medida que solicitamos son erróneos o carecen de fortaleza, seguramente el Poder Judicial retrotraerá la medida y dirá, usted está equivocado, yo le voy a dar la razón, y yo soy muy respetuoso de eso,” señaló.

“¿Cómo tomaría usted mis declaraciones si el Superior Tribunal de Justicia no me hubiese dado la razón y yo hubiese salido a despotricar en contra del Poder Judicial diciendo que el Poder Ejecutivo tiene coaccionado al Poder Judicial y, por ende, el Poder Judicial saca sentencias acorde a lo que le pide el Poder Ejecutivo? Es una falta de respeto», sentenció Lechman.

“Me parece que cuando las sentencias nos dan la razón, son todos los tribunos buenos. Cuando las sentencias no nos dan la razón, son todos los tribunos malos», razonó Lechman.

“Nuestra Constitución tiene 33 años. He escuchado a muchos Ejecutivos quejarse de ciertas cosas cuando no les gusta algo, pero no he visto ningún proyecto de enmienda jamás. Ir a una reforma, gastar miles de millones de pesos y tener un 47% de pobreza y un 11% de indigencia es faltarle el respeto a la gente. Hay una desconexión con la realidad y a nosotros nadie nos va a someter», concluyó Lechman.