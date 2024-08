Gustavo Melella «Esta no es una medida contra el gobernador, es contra la provincia»

Rio Grande 07/08/2024.- El gobernador de la Provincia, en diálogo con Radio Provincia, le puso nombre y apellido a quienes no querían la reforma de la Constitución Provincial y les puso nombre y apellido. Ellos son, Damián Loffler y Pablo Villegas que no votaron la ley de reforma 1529 y el Juez Ernesto Loffler que tampoco quería la reforma y lo dijo públicamente hace mucho. No es una crítica a la justicia o a quien vota o no vota, pero es muy llamativo que esta resolucion haya salido en 24 hs. No es contra el gobernador, es contra la provincia.

La polémica por la la suspensión de las elecciones a constituyentes resuelta por el Superior Tribunal de justicia y convocada por el gobierno y que provocó un cimbronazo en toda la clase política fueguina.

En este sentido mencionó a los dos legisladores del Movimiento Popular Fueguino y al Juez Ernesto Loffler, hermano de uno de los legisladores que se opusieron y no votaron la ley 1529 e incluso antes ya se habían opuesto a esta posibilidad

El mandatario insistió con que ese fallo es político y los puntos centrales de la suspensión, son la pérdida de privilegios y las elecciones del 2027.

«Estamos convencido que el pedido es válido y las elecciones también porque estamos convencidos e iremos a la Corte Suprema de Justicia dela Nacion, porque estamos convencido, como también que habrá elecciones este año».

Consultado sobre si podia ser mas especifico respecto de que es lo que llevó a esta decisión del STJ, Melella sostuvo que «En uno de los puntos donde nosotros proponemos que nadie gane más que el gobernador y la justicia no cumple con ese requisito que, está en la Constitución, como también decimos que no debe haber cargos vitalicios, a esta altura de la historia es una barbaridad, en la elección de jueces no tiene que entrar la política, no tiene que estar el Concejo de la MAgistratura como está hoy a algunos eso no les gusta, a algunos de la justicia, algunos empresarios, esa es la realidad».

» Hay sectores que no quieren perder esos beneficios que tiene. Algunos tienen su sueldo atado a aumentos salariales de otras jurisdicciones con los fondos de la provincia, lo pagan los fueguinos, eso no está bien, puntualizó.

«Esa discusión, agregó, la tenemos que dar en el marco de la democracia, en el marco de la convención constituyente no en la justicia».

«La justicia no está actuando en contra mío, está actuando contra la provincia y a favor de sus propios intereses. No les llama la atencion que 5 jueces se pongan de acuerdo, tan parcialmente en menos de 24 hs, no tengo nombre y apellido de quien y lo digo como una apreciación política. Yo no acuso a nadie, pero yo fui claro con todos que, queríamos la reforma de la constitución, pero hubo otros que no estuvieron de acuerdo, pero una cosa es no estar de acuerdo y otra es buscar otras instancias para este proceso».

Como lo habíamos planteado en nuestra editorial «¿el plan es instalar a la derecha en la provincia?, los intereses que se manejan desde el poder real, quedaron expuestos, no ahora, sino y como lo venimos diciendo, desde hace años. Este medio denunció en reiteradas oportunidades los permanentes aumentos que se otorga el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial, que ha sido denunciado por Alicia Ponce, Secretaria General de SEJUP, señalando que los sueldos de los jueces que lo integran rondan los 20 millones de pesos, la catarata de nombramientos, de amigos, familiares y militantes y los sueldos de hambre de los empleados que no cubren la canasta básica.

ELpermanente giro de dinero al IPRA, otro bastión del MPF, que es deficitario desde hace 2 años y debe más de 1300 millones de pesos y no ha pagado una sola cuota de esos préstamos.

Todo violando permanentemente la constitución Provincial, de igual manera hemos cuestionado el funcionamiento de la fiscalía de estado y su inexistencia como órgano público, las reuniones de legisladores del MPF con el Tribunal de Cuentas, uno de sus integrantes que vive en Buenos Aires y cobra el sueldo de la provincia y así constantemente, cada uno de los actos de inconstitucionalidad de estos órganos del estado, que no funcionan y nos cuestan muchos miles de millones de pesos.

hemos denunciado hasta las facturas de los desayunos y almuerzos en los lugares más exclusivos de Ushuaia, pasado por los funcionarios del Tribunal de Cuentas, Entonces como se entiende que hoy muchos se muestren a favor de sostener estos privilegios, prebendas y negociados, cuando existe la clara posibilidad de cambiarlos y terminar con este feudalismo.

El cambio en la conformación del Consejo de la MAgistratura, qué hoy está integrado por políticos, que son quienes eligen los jueces, sólo baste recordar el papelón que fue el paso de María José Lubertino, cuando se presentó para integrar el superior tribunal y la spreguntas que se le hizo el Dr, Loffler, del tipo, donde va a dejar a sus hijos, cuando estos tenían más de 35 años y en su lugar se designo a Edith Cristiano, ex jueza laboral de Rio Grande y con una pobrísima actuación en el fuero que le tocó manejar.

El gobernador, no se calló nada,, respondió como correspondía y dejó abierta la puerta a una continuidad de esta lucha, porque argumentos no le faltan, muy por el contrario, pero también dejó aclarado quienes quieren un cambio para esta provincia y quienes quieren la provincia chica, como en 1991 atrasando 33 años e impidiendo cambios estructurales que si impactarían de lleno en la sociedad, terminando con estas inequidades y permitiendo otra distribución de la riqueza que hoy se llevan 10 0 20 «vivos».

Fuente: Radio Provincia