Francisco Devita: «El problema es poner fin a determinados privilegios, es el eje de la cuestión»

Con absoluta tranquilidad y franqueza el funcionario sostuvo que los argumentos, como el costo, la reelección y tiempo o no para realizarla, quedaron desbaratados, cuando al ser consultado sobre cuan costosa sería la convencion, respondió que » nosotros ya habíamos previsto un monto del presupuesto para esto, el monto asciende a 1300 millones de pesos, el 3 % de la masa salarial mensual del poder ejecutivo».

Este monto también es el equivalente a un año de salarios de los 5 integrantes del Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que el salario básico es de 10 millones de pesos, más lo ítems, es decir que los sueldos son más que lo que cuesta la constituyente.

«En cuanto al voto, este es un derecho insoslayable, explicó Devita, en nuestro pais hubo muchas personas que han luchado para tener acceso a ese derecho, entonces nosotros siempre sostuvimos , desde nuestro espacio que, es un espacio plural donde creemos que el derecho al voto es lo último que debiera eliminarse, aca esta suspendido y nosotros pensamos que se debe respetar el sistema en el tiempo».

«Nosotros pensamos que se decida que se pueda votar el 10 de noviembre, porque, la mejor forma de expresión y el pueblo se pueda expresar».

El ministro también se mostró sorprendido por la decisión de la justicia, que de manera expres. Se juntaron las mayorías correspondientes en la legislatura, para poder tener esta ley que, fue promulgada y que el bloque de SOMOS FUEGUINOS; intentó derogarla y no lo logró, y al no tener la mayoria, por supuesto como suelen hacer cuando no logran lo que quieren, trataron de ir por la justicia»

«En cuanto a la celeridad de la justicia para resolver, Devita, señaló que entiendo que es una medida que necesita un trámite perentorio, pero me sorprendió que se resuelva tan rápidamente, como para elaborar una resolucion de la justicia, 24 hs fue muy rápido, desconozco el proceso jurídico porque no son abogado».

El costo de la Convención, «hay dos argumentos o muletillas porque buscan distraer la atencion de lo importante que, son la candidatura del gobernador, que es muy loco pensar que se arma todo este proceso para reelegir a un gobernar, cuando aún le quedan 3 años de gestión, es estar en la chiquita, por la cantidad de temas que hay que discutir para pensar una provincia para los proximos 40 años».

«Al ser un proceso democrático y no un dictadura, si el tuviera la intención de ser reelecto, los ciudadanos tienen su decisión en las urnas, y eso lo decide el pueblo».

La respuesta a la asociacion de magistrados y Funcionarios, » me parece un montón, nosotros, desde FORJA observamos con preocupación ese comunicado, porque el gobernador no instaló una incitación a la violencia y solo se refirio a la decisión de la justicia, pero no existe eso en nuestro gobernador, de alterar la paz social».

Finalmente y respecto del costo, Devita, explicó que «Nosotros teníamos un costo estimado y una estimación presupuestaria de 1200 millones de pesos, para que tengan una idea, esto es el 3 % del costo salarial mensual del poder ejecutivo, el gobernador plantea que el proceso se realice con personal existente, por lo tanto, no es un gasto significativo para el presupuesto provincial, ni hablar que esto se va a repagar con creces con las modificaciones que el gobernador impulsa».

Entre esas modificaciones, se plantea el recorte de gastos de la política, importante reducción en los cargos públicos, que nadie gane más que el gobernador que no haya cargos vitalicios, que exista posibilidad de ampliar la cantidad de legisladores. Son justamente gastos a los que se intenta poner un límite con esta reforma, con lo cual decir que el costo es un problema, también es desviar la atencion del verdadero problema y esto es así, porque, se plantea una reforma profunda de forma y de fondo y eso quita privilegios a muchos sectores, y son temas que si impactan en la sociedad», la reforma es muy parecida a la llevada a cabo en La Rioja, Jujuy, y próximamente en Santa Fe.

«El eje de la cuestión es la quita de privilegios de determinados sector», finalizó.

la nota completa en el audio

Fuente: REsumen Económico, Radio Provincia.