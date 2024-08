Diputados radicales, del PRO y La Libertad Avanza se negaron a sancionar a los diputados que visitaron genocidas.

Por la mañana, en la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado llevar adelante todos los asuntos de un temario bastante «light» y consensuado para dar lugar sobre el final a los planteos que pueden realizar los legisladores sobre cuestiones de la coyuntura que, en muchas ocasiones, tienen mayor protagonismo que los propios proyectos que se discuten. Ese frágil acuerdo no tardó en romperse y ya desde el inicio de la reunión los legisladores de Unión por la Patria comenzaron a mechar intervenciones sobre el asunto. En ese contexto, la izquierda presentó una moción para poder sumar al temario los proyectos de sanción para los seis diputados involucrados.

Después de varias idas y venidas reglamentarias, el presidente de la Cámara Martín Menem accedió a someter a votación la moción que resultó negativa pero que ya planteaba una primera intención de la oposición por dedicarse a ese asunto. También hubo otra moción de Unión por la Patria para avanzar con el pedido de expulsión de los seis diputados y también fue rechazado por 121 votos negativos y 102 votos positivos, entre ellos el de la propia Rocío Bonacci que de esta manera votó a favor de su propia salida de la Cámara, confundida por el verdadero espíritu del proyecto presentado por Gisella Marziotta.

«Creo que es deplorable que esta Cámara no sea capaz de defender la Memoria, la Verdad y la Justicia el piso que permitió que tuviéramos cuatro décadas de gobiernos de distinto color, espero que no tengamos que rendir cuentas de esto a la historia. Hay un clima de época negacionista», sostuvo Hugo Yasky, uno de los primeros en hablar en la sesión en representación de Unión por la Patria.

Desde el radicalismo, Pablo Juliano (integrante del sector de Facundo Manes) dijo: «Exijo que este Congreso tome carta sobre el asunto y no es una cuestión reglamentaria, es una cuestión de ética. Sin ética nuestras bancas se desintegran, sin ética ningún pueblo no prospera. No se trata de minimizar esta cuestión. Es gravísimo lo que pasó y es gravísimo que desde la Presidencia de este cuerpo se haya permitido que institucionalmente se pase por alto y se acceda a estar en fotos con estos sujetos que merecieron el peso de la ley, de la constitución en la que nosotros juramos».

Al promediar la tarde y en vistas de que el oficialismo no quería modificar el orden pactado para el debate, el kirchnerismo amenazó con abandonar el recinto, lo que fue contrarrestado por la acusación de sus contrincantes de que, en rigor, querían bajar la sesión para no discutir la esencialidad educativa impulsada por el PRO que pone un freno a los paros docentes.

«Acá están los diputados del kirchnerismo, parados, indignados, amenazando con irse. ¿Qué quieren? Sabotear la sesión. ¿Para qué? Para que la educación no sea servicio esencial Pero ya no tienen número, ya no son gobierno», cuestionó la diputada del PRO Sabrina Ajmechet. El cortocircuito motivó una convocatoria de Menem a los principales referentes de cada bloque para revisar el acuerdo y poder descomprimir el tenso clima que se vivía en Diputados.

Marchas y contramarchas por temas educativos

La Libertad Avanza logró la aprobación de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos pero el punto fuerte de la discusión fueron los distintos temas vinculados a la educación. LLA y el PRO sumaron a la convocatoria original el proyecto de Alejandro Finocchiaro del PRO para declarar la esencialidad educativa, una bandera que vienen tratando desde la pandemia y que irrita de manera especial al kirchnerismo. Pero el radicalismo le retrucó que no es viable tratar las condiciones educativas sin hablar del presupuesto por lo que había pedido una sesión especial por su cuenta que, luego de varias instancias de negociación, logró fusionarse con la del oficialismo para incorporar todos los asuntos.

Se trata de uno de los temas que el presidente Javier Milei amenazó con vetar en el caso de que excediera la meta del déficit cero del Gobierno nacional, pero para el oficialismo también era relevante desde lo simbólico el asunto de la esencialidad. Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, el radicalismo también quiere sumar al debate la cuestión salarial de los docentes, una de las patas más flojas del sistema universitario que no logra resolverse.

Otro de los temas a destrabar es el tratamiento del DNU 656/24 que otorgó 100 mil millones de pesos para gastos reservados de la SIDE que ya cumplió diez días desde su llegada al Congreso y que Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto, quiere tratar mañana en una sesión especial prevista para el mediodía. Desde ya que el oficialismo y el PRO no tienen intenciones de llevar la discusión al recinto pero un sector del radicalismo todavía no se muestra claramente decidido a avalar el tratamiento, lo que complica el plan de Encuentro Federal respecto al quórum. Uno de las alternativas que se barajan es que la UCR se contente con la conformación de la Bicameral de Inteligencia que viene reclamando y no pedir el tratamiento del DNU que mientras no haya rechazo, sigue vigente y los fondos ya pueden ser ejecutados.