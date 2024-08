Analia Cubino: «Esta postura deja en claro que hay un sector que solo quiere seguir manteniendo sus privilegios, y una provincia pequeña»

la funcionaria, remarcó que estos sectores se consideran no políticos, como lo menciono el gobernador y ahora se disfrazan de políticos y nos deja perplejos y muestran los verdaderos intereses y en los últimos días, dejaron trascender si alguien se quería reelegir, instalaron la discusión de si podían o no, los intendentes, ser constituyentes y en realidad los verdaderos desafíos para algunos era, empezar a debatir los privilegios históricos o que siendo tan joven la Constitución, no había que reformarla».

Claramente, lo que se pretendía era que no se discuta nada que parece que en la política nunca va a pasar porque queda ahí como letra muerta y se pretende sostener a los sectores privilegiados que a parte de decidir las políticas, con presión, coacción, no participar, a denostar a la política como una herramienta transformadora y sin entender que a la democracia, se la enriquece con más democracia y eso es lo que se esta dando en este momento, porque, comenzaron con una campaña bastante fuerte en los días anteriores en cuestionar lo que se iba a llevar adelante, que no hace falta cuando básicamente lo que se quiere es no perder esos privilegios»,

Respecto de esos privilegios, Cubino, destacó, que » sean cargos vitalicios que tengan estos superpoderes que quizá no están escritos pero que son organizaciones que tienen una gran concentración de poder. Entonces nos hacen creer que esta discusión no es necesaria y eso el gobernador lo marcaba y ahora que se podrían cambiar para los próximos años las cuestiones electorales para responder a las necesidades que tiene la sociedad, muy importantes, como la distribución de la riqueza, los desafíos tecnológicos, aumentar derechos, pero, claramente, cuando se expuso los privilegios que se tienen y poner límite a esto se respondió de esta manera».

En cuanto a los costos, que tanto alboroto armaron, es dable señalar que el propio gobernador había manifestado que la mayoria de los constituyentes podia hacerlo ad honorem, porque se encuentran trabajando en distintas áreas, hay cosas que son sensibles para la gente y claramente esto tiene un tratamiento exprés.»

Finalmente, Cubino, resaltó que «esto abre un camino de esperanza, porque ahora queda claro quienes quieren mantener sus privilegios, cuando tenemos una burbuja inmobiliaria en Ushuaia , cuando no hay posibilidad de acceder a una vivienda digna, pero claramente la justicia está actuando políticamente».

«Esta postura deja en claro que hay un sector que colo quiere seguir manteniendo sus privilegios, no hay antecedentes de una respuesta tan rápida ante un pedido a la justicia, cuando en otros fallos esto no ocurre y hace sospechar».

«Tenemos que salir del miedo, porque esta provincia tiene potencialidades, bicontinental, con muchos recursos marítimos y que la justicia se manifiesta en contra de todo esto, está convocando en democracia, a sumar más democracia pero también está mostrando la verdadera cara de algunos sectores, que ahora la sociedad los conozca y que tratan de evitar que la provincia tenga un cambio para bien por los próximos 30 o 40 años».

«No estamos en la agenda de quienes prefieren una provincia pequeña, con otros intereses que no son los de la ciudadanía más justa e igualitaria, tienen cubiertas todas sus necesidades, no tienen en cuenta los números de la pobreza que se manifiestan y creemos que por esos privilegiados de siempre no se puede cambiar esta situación», finalizó.