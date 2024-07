Daniel Rivarola: “Todavía no hay un piso para la caída del empleo”

Rio Grande 17/07/2024.- El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Rio Grande, así se expreso respecto de la situación del sector, y agregó que aun no se ve un piso para la caída de los puestos de trabajo, tampoco la recuperación del consumo. Esto es una cadena, si no hay consumo, no hay producción y si no hay producción no hay empleo”. Además, la luz al final del túnel y la reactivación de la obra pública y de las electrónicas en agosto.

El dirigente, remarco, que la situación no ha mejorado, “lamentablemente estamos en una situación complicada, han seguido los despidos, hace que el numero siga subiendo y no tenemos todavía una definición de que esto frente”.

Respecto de si hay un piso visible para esta caída, Rivarola señaló que “si no hay consumo, no hay producción y si no hay producción no hay empleo, es una cadena. Esto genera una situación que hace que no sepamos por donde arrancar primero”.

Una luz al final del túnel

“No sé si vamos a encontrar el piso, yo creo que sí, porque, hay dos charlas que he tenido, en lo individual que hacen que aparentemente la actividad industrial se reactive un poco en agosto. No tengo la información oficial del sector, pero, hablando con las empresas de limpieza, estábamos por firmar un acuerdo de vacaciones adelantadas, tenían que llevar adelante algunos despidos y como la ideas es no perder mano de obra calificada. Necesitaban bajar a 13 o 15 compañeros, decían, saquemos 7, esos lugares no van a estar cubiertos porque están de vacaciones, esos volvían, acaban otros 7 más y tenían una proyección de que mas adelante lo iban a reactivar. Ese convenio se suspendió porque a finales de julio, principio de agosto tengamos certeza”.

“Eso hizo que no se llevara adelante el acuerdo y a m me da la esperanza de que, si necesitan personal de limpieza, es porque va a ingresar gente a planta, es una buena noticia y en otra empresa me dijeron que hay posibilidades de ingreso ahora en agosto, en otra fábrica y si ingresa gente, si se recupera el salario para gastar en el comercio, eso es lo que mueve a rueda”.

Reactivación de la obra pública.

Rivarola, también se refirio a la reactivación de la obra publica en la provincia, noticia que ayer inundo todos los medios de comunicación, después de 6 meses de recesión y también es una buena noticia, que genera empleo, mueve el comercio y toda la industria satélite alrededor de la misma. “Hoy estuve en un corralón importante, señaló, y les comenté esta información y se alegraron, porque los clientes vuelven a buscar el material diario y eso comienza a mover el mercado”.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.