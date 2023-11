Rosana Bertone: «Esta gestión de 4 años se llevó adelante con los U$S 160 millones que dejé en el BTF»

Rio Grande 24/11/2023.- La actual diputada y ex gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, en dialogo con «Resumen Económico, sostuvo que el triunfo de Javier Milei fue algo inesperado. Destacó la autocritica, y los hechos que aportaron a la derrota del oficialismo, como el mal manejo de la pandemia, y el proceso inflacionario. Agrego, además que dejó en la provincia 160 millones de dólares, que no se sabe donde están y cuestionó el ingreso de de mucha gente a la administración publica en los últimos 4 años.

La ex mandataria, y actual diputada nacional, cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre, habló de todo y estos son algunos de los puntoso mas sobresalientes de la nota, que están en el audio.

«nunca creímos que Javier Milei iba a ganar de manera tan abrumadora, trabajamos muy profesionalmente en la campaña, esperábamos un resultado mas ajustado».

«Creo que el mal manejo de la pandemia y el proceso inflacionario fueron las causas de la derrota».

«No responder a tiempo a la problemática de la ley de alquileres, hubo muchas cuestiones que por la propia gestión del gobierno en un clima de coalición fue un problema porque el peronismo siempre gobierna como jefe, esto no se logró y claramente lo pagamos en las urnas, de una manera terrible porque la diferencia es apabullante».

Consultada sobre el futuro del peronismo y un posible rearmado, Bertone, sostuvo que «siempre he trabajado por la unidad, pero tenemos que ver como, porque el peronismo tiene que ver primero la franja del centro de la Argentina está absolutamente perdida. Lo que pasa en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, si nosotros no logramos, incluir a esos compañeros de esas provincias, perdemos fortaleza y tenemos que buscar esa fortaleza, Massa lo busco, pero parece que llegó tarde».

Kicillof, posible conductor, Bertone, destacó que el gobernador bonaerense ha tenido una buena gestión en una provincia compleja. Me ha sorprendido la gestión de Axel Kicillof, trabajando desde la 8 de la mañana con los militantes, ha hecho un trabajo interesante y es un espacio para mirar».

Nunca vi un situación igual en Tierra del Fuego.

Ante la consulta de como ve la provincia, respondió » que la situación de la provincia s de una fragilidad extrema, están colocando letras de tesorería para pagar gastos corrientes y eso nunca es bueno, lo idea es buscar un equilibro, tener superávit, es muy complicado, pero con las expresiones del presidente electo, sin asegurar que eso vaya a pasar, pero por sus dichos, plantea un camino difícil para Terra del Fuego».

Bertone adelantó que «el gobernador, los legisladores provinciales y nacionales van a tener una gran responsabilidad en mantener la Ley 19640, la coparticipación, la defensa de la soberana de las Islas Malvinas, lo digo porque he trabajado mucho en eso, y el gobierno de la provincia, debe trabajar con mucha firmeza, pero también con mucho conocimiento, para defender esos derechos de los fueguinos y las fueguinas».

Sin dialogo con el gobernador, el bono TFU27

La ex mandataria, destaco que cuando se la cuestiona por el bono TFU27 por 200 millones de dólares, «se me responsabiliza, yo diría, de una buena gestión para la provincia, porque yo deje 160 millones de dólares en el banco de la provincia que se usaron durante la pandemia, no sabemos para que y no sabemos tampoco como se han ido invirtiendo y esos 4 años cubrieron estos cuatro años de gestión».

«No se de que me responsabilizan, deje as cuentas publicas equilibradas, con superávit fiscal, con obras de infraestructura, que tuvo la aprobación de la legislatura y el tribunal de cuentas, y hoy Tierra de Fuego está muy atrasada en infraestructura, en es2 momento solo teníamos obras de los 90, como el aeropuerto de Ushuaia y el puerto y para de contar».

el corredor del Beagle iba a ser una ruta escénica, que pretendía convertir a Puerto Almanza en una pequeña ciudad, sin embargo eso no ocurrió, y hoy vemos como se usurpan tierras todos los días, no hay planificación, esa era la provincia que queríamos, pero hoy tenemos una provincia que lo único que pretende es pagar sueldos y salarios».

El ajuste de 4 años no fue la causa del cambio de gobierno.

«La situación de nuestra gestión, tuvo que ver con la actitud de Mauricio Macri, que no entendía el funcionamiento de la provincia, pero también si nosotros tomamos decisiones que fueron cuestionadas, incluso por el propio Gustavo Melella, nos ponían palos en la rueda permanentemente y obviamente aumentábamos salarios, no al ritmo del proceso inflacionario, pero tampoco ellos pueden amentarlos, pero sino fíjense lo que hace Melella y o no salgo a cuestionar, o decir que Melella es un ajustador serial, está siendo testigo de lo que fue nuestra gestión».

«Si la provincia no toma los recaudos necesarios, la provincia va a estar en una situación peor a la que tuvimos nosotros y hay sobradas razones, primero porque tiene un endeudamiento con gasto corriente y letras de tesorería, un presupuesto de salarios de funcionarios públicos que no se condicen con la realidad, así como Milei habla de la Casta, yo creo que en Tierra del Fuego está amortizado, yo nunca vi la cantidad de familiares, como en ninguna otra gestión, incluso la de Carlos Manfredotti, no he visto nada como esto».

«Amigos, amigas, secretarios, subsecretarios, todos cobrando desarraigo, es algo muy difícil de sostener en una provincia que no esta generando divisas, nuevos emprendimientos, esta solo apelando a esos recursos que puede enviar el gobierno nacional».

Según Bertone, en 4 años han sido designadas 5 mil personas, a lo mejor hay necesidad de designaciones en algunas áreas, porque los médicos se van, pero esto esta pasando, muchos cargos políticos y es muy difícil gestionar así, en una argentina, que tiene recursos escasos, con un proceso inflacionario, que no tiene dólares y sumergida en un proceso mundial de crisis».

Bertone termina su gestión el próximo 10 de diciembre en la cámara baja del congreso nacional, y luego se dedicara a la militancia, recibió mensajes mujeres que le declararon su admiración y también militantes que le pidieron una limpieza en el Partido Justicialista.

Por ultimo y en referencia a la presidencia de Javier Milei, dijo que «no comparte nada de lo que dice, la existencia de un estado mínimo o donde las reglas de libre mercado van a ser peligrosas. Vamos a tener mucho para hacer, mucho para decir, mucho tiempo en la calle, vamos a tener que acompañar a nuestra gente».