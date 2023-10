El caos que generó Milei en un escenario de incertidumbre absoluta o la vuelta a la era de las privatizaciones.

EL país llegará a las próximas elecciones del 22 de octubre en medio de una de las peores crisis económicas de que se tenga memoria.

Con 40 %v de pobreza, entre ellos 10 millones de jóvenes de mas de 14 años y 52,6% de pobres entre cero y 14 años.

Con una devaluación de los salarios de casi el 50 % sumada la del 22% de mayo y la registrada después que el dólar, por primera vez en la historia llegara a romper el techo de los 1000 pesos.

Caída del poder adquisitivo, caída de las ventas en 5,1%, inflación del 124% mas un 11 % que sumado da un porcentaje anual del 135%, tal y como habíamos adelantado ya hace dos meses, cuando la Consultora Blomberg dio la proyección a diciembre y la calculaba entre 130 y 140 % anual.

Como se verá ningún indicador a positivo en este escenario, el malestar social es notable, pero aun así, ninguno de los 5 candidatos a presidente ha presentado un plan económico, no han mencionado la pobreza extrema de las provincias del NOA, no hablaron de las economías regionales, por el contrario se recortó la coparticipación federal en un 57%, se aumentaron los impuestos, y no ha habido recomposiciones salariales para ningún sector del trabajo.

Ya no se discuten paritarias, se ofrecen bonos, sumas fijas, subsidios a jubilados de 15.000 pesos y solo algunos cercanos o funcionales al gobierno nacional, logran aumentos cercanos a la inflación como camioneros, comercio o bancarios.

Los candidatos presidenciales, no pudieron explicar, no quisieron o no les importa, recortar el gasto público, reducir el costo político, para los trabajadores no hay aumento, pero la dirigencia sigue cobrando sueldos exorbitantes, mientras el ciudadano común no llega 15 de cada mes.

Todos forman parte de la misma corporación, que llega al poder para enriquecerse, olvidar rápido las promesas de campaña y seguir con el mismo circulo vicioso que nos trajo hasta aquí.

La situación de incertidumbre en la que se encuentra la ciudadanía, no se soluciona con chicanas, agravios, insultos o abriendo mas la grieta que ya tenemos, además del empobrecimiento, la perdida del poder adquisitivo y una cifra que asusta, 2 millones de pobres en un año.

En este marco de absoluto desconcierto, de figa de dólares por parte de empresas privadas, especulación, mensajes desestabilizantes como las de Javier Milei, incendiando el mercado y metiendo miedo en los pequeños ahorristas, no podemos menos que recordar que hace un años, anunciábamos que este personaje representa el caos y este miércoles pasado lo dejó mas que claro, es capaz de cualquier cosa por ganar un voto más, está muy lejos de ser alguien que aporte, certezas, seguridad y la estabilidad, y mucho menos garantías constitucionales, ya que sus ideas fueron demasiado lejos como para ser creíbles.

Su actitud de agresividad permanente, su soberbia, destrato, y la vuelta a las era de las privatizaciones, nos recuerdan un pasado al que n queremos volver. Que hablar de la falta de respeto a las mujeres y diversidades. Milei atrasa y pone en peligro la democracia, su estrategia de a motosierra, nos retrotrae a épocas como la de Idi Amin Dada en África o Jorge Rafael Videla en nuestro país, incluso utiliza las mismas frases para referirse a los desaparecidos, es negacionista, admirador de Margaret Tacher, solo le falta decir “dios con nosotros, quien contra nosotros”, la aterradora frase que se podía leer en las hebillas de los cintos de la SS alemanas.

Este miércoles Milei demostró hasta donde puede llegar si se lo permitimos, que es capaz de hacer y como puede llevarnos a un caos en un día, ya no en una gestión, en un día.

Por último, cual es el plan de Milei, destruir lo poco que queda, quemar las ultimas naves o como se decía durante la presidencia de Carlos Menem, rematar las joyas de la abuela, de eso se trata. Reitero, los demás tampoco aportaron nada en este sentido, pero lo de Milei es un verdadero peligro para la democracia. Ningún economista, ningún empresario ha salido a sostener su proyecto, solo un gremialista cuyos antecedentes me eximen de mayores comentarios, Luis Barrionuevo, aquel de la frase “si dejamos de robar dos años, nos salvamos todos”, para muestra basta un botón.

Lo dijimos hace un año y lo confirmamos ayer, Milei es el caos, búsquenle la definición que quieran, pero son hechos, y este miércoles, al mi al menos me quedó claro, que el camino no es por ahí.

