El intendente de Ushuaia denunció que lo vigila un ex integrante de la policía provincial.

Lo que queremos y lo que podemos.

Rio Grande 04/07/2023.- Mi viejo siempre me decía, “comprá cuando tengas plata”, y con el tiempo me di cuenta que era otra de las grandes verdades que nos cuesta asumir cuando pasamos de una buena época económica, a otra que no lo es, porque el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Aun así, han empobrecido, a gran parte de la sociedad argentina, otros han pasado a la indigencia y otros a vivir en la calle. Solo en CABA 77 mil personas pasaron a esa situación en un año.