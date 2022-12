Sin consenso: Tierra del Fuego cerró el 2022 sin Paridad de Género

Por Armando Cabral

Ushuaia 22/12/2022.- Este 21 de diciembre se realizó la 6ta y última sesión de la Legislatura Provincial donde se habían centrado las expectativas respecto de los 5 proyectos de Paridad de Género, que, si bien eran de distintos espacios políticos, no logró siquiera, el bloque oficialista de FORJA, ingresar el asunto. Tampoco se logró obtener los votos para un dictamen favorable y así tratarlo sobre tablas. Aún con un pedido expreso del Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella de avanzar con la Paridad, no existieron los consensos necesarios y de este modo, Tierra del Fuego seguirá siendo una de las dos provincias de Argentina, que no posee ley de Paridad de Géneros.