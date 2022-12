Recorre la Argentina con un tractor Somecca del ´66 para «terminar con la grieta»

«Todos tenemos que hacer algo, sin mirar el signo político», resume Luis Ignacio Rodríguez, un ex empleado del Banco Nación que se jubiló con 32 años de antigüedad y que decidió comprar un tractor para recorrer la Argentina.

Oriundo de Villa del Rosario (ciudad cabecera del departamento Río Segundo en la provincia de Córdoba) y radicado por el Banco Nación en Tierra del Fuego, Rodríguez cuenta que desde muy chico estuvo ligado al campo.

Una vez jubilado, la actualidad del país lo motivó a salir a la ruta con un objetivo claro: terminar con la grieta (política). Se compró un tractor Fiat Someca 45 del año 1966, con alta y baja, y armó un tráiler en donde tiene una cocina y un colchón para dormir durante el viaje.

Su destino inicial fue Jujuy y ya recorrió unos 2900 kilómetros. Ahora espera poder ir al sur, hasta Tierra del Fuego. Luis destaca que todo el recorrido lo hace con los permisos de vialidad nacional y con elementos de seguridad, como espejos retrovisores. Además de que evita las zonas y momentos de mucho tráfico.

Durante el camino escuchó muchas historias: «Mucha gente del campo me contó sus problemáticas. Sobre todo, en lo que es cubiertas y combustible, lo viví». Por ejemplo, contó que, en Taco Pozo, Chaco, pagó entre $168 y $235 el litro de gasoil.

«Todavía hay mucha gente solidaria», destaca.

También conoció el impacto de la sequía. «Un productor del norte me contó que de 900 hectáreas solo pudo cosechar 300. Mi razonamiento cuando hablamos con gente del campo es que el sector tiene como socio mayoritario al Estado, pero solo en las buenas. En las malas te dicen arreglatelas, y esto va para todos los políticos». «Conocí a otro que tenía 500 hectáreas y que ahora le quedan solo 200 porque se fundió, se me largó a llorar», agrega.

Somos 45 millones, pero producimos alimento para 450 millones, algo no cuadra», remarca Luis y comenta que entre los temas que lo motivaron a salir a la ruta también están las retenciones y los ataques a silo bolsas. «Un productor me dijo que el sector tendría que dejar de sembrar durante un año para que se vea el rol del campo, no tiene que ser así, no tenemos que llegar a eso».

Rodríguez también apunta a el sindicalismo: «Tenemos 2500 sindicatos y en Europa hay 250».

De igual manera, destaca: «No hay que perder la esperanza, no me iría del país ni en joda». «Perdí amistades y familiares por la grieta. Eso es feo, no hay que ser fanático».

Para resumir su postura, vale citar el texto que acompaña al carro que empuja: «Gracias a Dios soy argentino, por una Argentina federal, recorriendo el país».

