PLAN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA: “ESTAMOS AVANZANDO A MUY BUEN RITMO”

“Continuamos con la obra del edificio de Defensa Civil municipal donde estuvieron hormigonando las bases y concretando las conexiones de la puesta a tierra porque es un edificio que va a contener gran cantidad de equipamiento electrónico y es necesario hacer ese trabajo”, dijo Muñiz Siccardi en declaraciones a FM Espectáculo y explicó que “la idea es techar la construcción antes del invierno para poder trabajar durante el invierno”.

Sobre la Residencia de Adultos Mayores, indicó que “la semana pasada se hormigonaron las primeras columnas de la parte de dormitorios y también esperamos techarlo antes del invierno; es un edificio muy grande, con 40 camas, 20 habitaciones, cocina, comedor, salones de usos múltiples, office de enfermería, espacio para médicos, son más de 2100 metros cuadrados. El suelo tiene una parte de turba y otra parte de piedra con mucho movimiento de suelo y es un gran trabajo el que se está realizando”.

En cuanto a la obra del puente sobre el arroyo Grande, la funcionaria confirmó que el pasado lunes “tuvimos el ok de Camuzzi y eso nos permite avanzar, aunque las obras tienen un parate hasta el 9 de enero, porque la gente de obras tiene un receso por el período de las Fiestas”. Muñiz Siccardi añadió que “se viene trabajando bastante bien y la decisión que adoptamos fue la de no cortar el tránsito, entonces se realizará en dos tramos”. En tal sentido, indicó que “cuando esté habilitado el primer tramo, se demolerá el actual para desviar al tránsito al que se está construyendo actualmente”.

“Perdimos muchos meses de trabajo porque no nos corrían el cable, eso tuvo también un impacto económico”, aclaró Muñiz Siccardi, pero aseguró que “hicimos todo un trabajo de ingeniería para no cortar la circulación y continuamos con estas tareas porque son obras para todos nuestros vecinos y vecinas”.

Por otra parte, la Municipalidad realiza por administración trabajos de bacheo y repavimentación. “Estamos en Magallanes, trabajando con el fresado para la próxima repavimentación en los sectores que habían quedado con baches y continuaremos realizando tareas de mantenimiento de distintas calles con los equipos municipales”.

“Luego del receso por el período de Fiestas, comenzarán todos los asfaltos proyectados que estamos esperando que Nación firme los convenios y prontamente iniciarán los pluviales. Y a mediados de enero estaremos con las tareas en las calles con las obras que están preadjudicadas”, indicó.

En la urbanización San Martin “continuamos con la obra del gas y la red cloacal, estamos trabajando con la DPE para dotar de energía a las bombas para que la gente ya tenga el servicio de cloacas” y contó que “en febrero o marzo estamos terminando la red de gas”.