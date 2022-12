La actual cúpula policial y la futura seguirán siendo conformadas sin mujeres

(Por Lorena Uribe) No es secreto que la actual Cúpula Policial, lugar de toma de decisiones, está conformado por hombres.

El Comisario General, Licenciado Jacinto Rolón, a la cabeza de la fuerza; le sigue su par, el Comisario General, Lic. Oscar Alfredo Barrios Kogan; luego, a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, se encuentra el Comisario Mayor, Alfredo Antonio García. Un poco más abajo, aunque también parte de la cúpula, está el Director General Regional de la Zona Norte, Comisario General Juan Antonio Díaz, hijo del actual Secretario de Enlaces con las Fuerzas de Seguridad José Díaz. Continúa la Dirección General Regional Zona Centro, a cargo del Comisario General Raúl Federico Bustamante Ilnao. En la Dirección General Regional Zona Sur, se encuentra el Comisario Mayor Héctor Hugo Flores. Sigue, la Dirección General de Recursos Humanos, a cargo del Comisario Mayor, Licenciado Alfredo David Raiteri; mientras que, en la Dirección General de Administración, se encuentra el Comisario Mayor Héctor Ernesto Bordón, y, por último, la División Institutos Policiales, guiada por el Comisario Mayor Manuel Anzoategui.

Estos nueves hombres, conforman la actual Cúpula de la Policía de la Provincia. El dato no menor y que surge tras los ascensos, tiene que ver con que, la próxima camada de funcionarios policiales, que puedan acceder a la máxima jerarquía para llegar a Jefe de la Policía de la Provincia, también son 10 hombres, en tanto que la camada inferior, es decir, que puede llegar a ascender, en al menos, 3 o 4 años, dependiendo de los presupuestos destinados para tal fin, solo cuenta con cuatro mujeres.

No se discuten los dichos de la actual Ministra de Seguridad y Justicia, la Dra. Adriana Chapperón que sostiene respecto a los ascensos, “es una mejor remuneración en los salarios”, tampoco, se cuestiona que “tenemos recursos humanos preparados, calificados y que están a la altura de cualquier otra de las grandes ciudades del país”, sin embargo, es necesario detenernos en estas cuestiones que la actual gestión lleva adelante como una bandera: la equidad, la igualdad y la paridad de géneros, derechos que al menos hasta acá, no se han tenido en cuenta.

La realidad es que las mujeres están dentro de las fuerzas, y las vemos a diario caminando en las calles, y en los procedimientos, o rescatando a alguna persona, o realizando cientos de labores, sin duda, loables.

De hecho, en diciembre del año 2021, egresaron más de 100 agentes Mujeres que fueron distribuidas en las distintas dependencias. Las mujeres están, sin embargo, no ocupan los lugares de toma de decisión.

Por último, es un hecho que Tierra del Fuego, nunca en su historia, ha tenido a una mujer como Jefa de la máxima Fuerza Policial, y esto sí, es una decisión política, que nadie ha tomado.

Hubo solo dos jefas de la policía provincial, La comisario Rita Girdano en 2009 y antes en 2007, Maria Alejandra Soria, ambas con un periodo muy breve en sus cargos.