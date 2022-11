Soberanía: Sciurano acompañó al ARA Puerto Argentino desembarcando en Península Mitre y la Isla de los Estados

El legislador Sciurano manifestó que “tuve el enorme orgullo de sumarme a la tripulación del ARA Puerto Argentino para volver a estar en Península Mitre y conocer la Isla de los Estados, un símbolo muy fuerte de nuestra provincia y de nuestro país. Es fundamental que los temas importantes no desaparezcan por los temas urgentes. Hablar de soberanía es hablar de integración territorial. Debemos agradecer la vocación de nuestros compatriotas que con su trabajo y convicción nos permiten sostener el cuidado de nuestros espacios nacionales más recónditos y alejados. Pisar nuestra tierra inhóspita y tan profundamente cercana fue un hecho que me marcará para siempre”.



“Nuestra Patria necesita que los argentinos reconozcamos la amplia dimensión que tiene nuestro país porque no es posible querer ni valorar lo que no se conoce. Los fueguinos debemos sentir la obligación de ser embajadores dentro de la Argentina de este mensaje”.



Acerca de la experiencia, Sciurano afirmó que “para alguien que tiene la responsabilidad de legislar sobre la provincia, hay temas que son de la coyuntura y nos llevan la vida diaria. Pero eso no impide que uno tenga siempre en mente el objetivo de lograr las mejores leyes que protejan lo que nos rodea, el ambiente, el mar, la tierra y los recursos naturales de la provincia. Una provincia amplia, dinámica, joven, que nos obliga a repensarnos permanentemente, a entender el valor de las instituciones, como la Armada. Hombres y mujeres que dejan todo por defender la Patria, patrullando mar y tierra. Cuidando lo nuestro”.



“Fue realmente una experiencia inolvidable que además de movilizarme desde lo humano me dio una mirada sobre temas profundos de nuestro país para ayudar a construir opiniones que Argentina necesita. Sería imposible pensar en un valor tan importante como la soberanía si no existiera la vocación que la Armada tiene”.



“Hoy más que nunca me siento en la obligación de agradecer por tenerlos bajo nuestra bandera. Muchas gracias al contra almirante Walter Ernesto Dona, al comandante de la Agrupación Lanchas Rápidas Ariel Vidales, al capitán del ARA Puerto Argentino Patricio Alisi, y a toda su tripulación que nos llenaron los pulmones de Patria celeste y blanca”, finalizó Sciurano.