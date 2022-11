La política por instinto no existe y el futurismo tampoco.

Rio Grande 28/11/2022.- Hoy es común hablar de política por el solo hecho de escuchar radio pasillo, y si a esto le agregamos lo que se supone el futurismo o el instinto por el solo hecho de conocer a quienes podrían ser candidatos, tenemos un coctel perfecto para que no se diga nada concreto, todas sean suposiciones y se le dé entidad a cualquiera que tengas ganas de decir algo, aunque ese algo no aporte nada.

Ahora cuando se escucha, como ocurrió anoche en el Club Sportivo, durante el acto del octavo aniversario de FORJA, se puede empezar a tener una mínima idea de a dónde va la política fueguina y puede que no estemos de acuerdo con nada, pero si no lo decimos, queda como que todo está más que bien, es decir recurrir en un escenario complejo a la política chiquita, la de cabotaje.

Anoche el Gobernador de la Provincia, dejó claro que lo que se conformara un frente con todos los sectores que se quieran sumar, volvió a destacar la afinidad con el intendente Martin Pérez o Daniel Harrington cuando aún queda un año de gestión y en una situación que también dejó más que clara; es muy complicada, habló de inflación, hablo de cepo al dólar y de decir la verdad le guste a quien le guste.

Melella, acompañado por Federico Greve y Analía Cubino sobre el escenario, convocó al compromiso de defender a un gobierno con proyecto nacional y popular.

Los más cercanos al mandatario nos decían en medio del festejo del que participaron más de 1800 personas que “seguramente vamos a ir en alianza, no se descarta nada, hay otra postura, esa que dice que nacion decide lo que se va a votar, bueno esto también es incitar al desconcierto porque, aun cuando esa humillación se concretara, quien asegura que la gente vote lo que se ordena, los tiempos cambiaron, hay una pos pandemia, hay una nueva generación, y no se puede manejar este tema por instinto o por quien te guste, la realidad hoy es otra, no hay nadie que sea mejor que el otro, no hay nadie que deba ser bendecido por nadie, porque eso es faltarle el respeto a la sociedad fueguina, es retroceder a la época del territorio y mucho menos se puede hablar de todo este tema solo viendo la realidad dentro de los tres vértices de la isla. Hay un escenario nacional que no se puede soslayar, una realidad económica que ni siquiera el gobernador se atrevió a negar y detalló tal y como es.

Entonces, no es lo mismo saber que conocer, no es lo mismo estar y escuchar que guiarse por rumores, no es lo mimo mirar a la cara a quienes tienen ´posibilidades que quienes quieren imponerse llamando a Buenos Aires, buscando bendiciones que no corresponden. Tampoco se puede dividir la provincia en quien es más o quien es menos.

Lo que sí puedo decir es que cualquiera que pretenda candidatearse deberá trabajar y mucho, ya no alcanza con discursos, actos o caminatas en un contexto de crisis nacional indisimulable, hay que tener proyectos, planificación y mostrar hechos, los jóvenes ya no son los de hace 3 años atrás y se les está dando una gran oportunidad en todos los ámbitos para que se sumen y formen parte de un futuro cercano, que está a menos de un año.

Lo que estamos tratando de decir es que nada está dicho, nada está decidido y hoy más allá de todo análisis de cabotaje, lo que se espera es como se van a organizar para despertar una vez más esa necesidad de creer.

