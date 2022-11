Desde el municipio niegan una reunion con Vuoto, Perez, De Pedro y Maira Mendoza.

Fuentes altamente confiables del Municipio de Rio Grande, negaron terminantemente que ayer se haya concretado una reunion de la que supuestamente participaron el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, el Intendente de Rio Grande, Martin Perez, el Ministro, Wado de Pedro y la Intendenta de Quilmes, Maira Mendoza. El encuentro se habría concretado en el Hotel Arakur en el marco de la CUMBRE DE BIODIVERCIUDADES EN USHUAIA de la que participaron 40 alcaldes de distintos puntos de Latinoamerica.

La versión de la supuesta reunion que surgió desde la capital de la provincia, señalaba que en ese encuentro donde solo participaron los mencionados, se había decidido que el Intendente de Ushuaia fuera como candidato a la Gobernación de la Provincia el año próximo. A esto se le sumo que «podría» ser porque Vuoto es el presidente del PJ provincial».

Las respuestas desde el Municipio de Rio Grande fueron tajantes, «no hubo reunion separada con ella», refiriéndose a Maira Mendoza y otro de los funcionarios consultados remarcó «nada mas lejos de eso».

Esto pasa cuando los posibles candidatos que determinadas personas o medios quieren que sean y los candidatos no hablan ni adelantan nada, lo que genera mucha mas incertidumbre y preocupación, porque hasta aquí el único que ha hablado de la unidad, necesaria para llegar al 2023 con un proyecto nacional y popular ha sido el Gobernador Gustavo Melella, junto a Martin Perez y Daniel Harrington y nos referimos a la reunion mantenida entre el MInistro Jefe de Gabinete, Agustín Tita y el jefe comunal de Rio Grande para analizar trabajos en conjunto, antes había sido la presentación de la obra del Muro Costanero donde también aparecieron los tres juntos y a eso le siguió la presentación de la Fabrica de Talentos en Rio Grande, para finalizar ayer con la foto, una vez mas, de los 3 junto al Ministro Wado de Pedro.

No sabemos cuales son las razones por las que el Intendente Walter Vuoto no ha participado de estos actos, o reuniones, por lo que no vamos a suponer nada, ni vamos a hacer futurologia, suponemos que en algún momento el mismo se encargará de responder esto, pero no somos nosotros quienes haremos conjeturas o generar rumores que no nos constan.

Por ultimo debemos aclarar que todo lo expuesto en esta nota está grabado y filmado, tanto las declaraciones conjuntas durante la presentación de la fabrica de talentos en Rio Grande por parte del Intendente Perez, y Harrongton, como el discurso del Gobernador de la Provincia en octavo aniversario de FORJA, llevado a cabo este fin de semana en el Club Sportivo de nuestra ciudad, al que asistieron mas de 1800 personas.