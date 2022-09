Sigue cayendo el consumo en Rio Grande “la gente se priva de muchas cosas”

“La gente se priva de comprar muchas cosas nos dice el comerciante cuando le consultamos si había movimientos y no responde con cara de resignación que a esta altura del mes “la gente ya no tiene plata”.

“Antes un viernes como hoy vendíamos mas de 200 kilos de carne para asado, chorizos, morcillas, verduras, lechuga, tomate y hoy hay 4 clientes”. Un asado para 5 personas hoy salen 10 mil pesos y a eso hay que agregarle, carbón, gaseosas o vino, la ensalada y alguna otra casa, así que puede rondar los 15 mil pesos y la gente ya no compra nada de eso”.

“Una clienta entro a comprar osobuco y se fue sin comprar nada porque no había, estamos vendiendo hígado, ossobuco y cortes muy baratos, aun cuando hace dos meses que no aumentamos los precios, pero lo que si esta claro es que la gente no llega a fin de mes y los asados familiares son cada vez menos”.

Lo mismo ocurrió luego en un multirubro, donde solo había un cliente. La persona que nos atendió nos dijo este es el panorama después del 15 o 20, la gente solo compra lo indispensable, ya ni cigarrillos, porque el atado cuesta 240 pesos.

Aunque muchos no lo quieran asumir, son cada vez mas los riograndenses los que sobreviven con sueldos muy por debajo de la inflacion que ya acumula un 78% en lo que va del año, cuando los aumentos salariales están un 12% por debajo, mientras se calcula que a fin de año, la inflacion llegara al 95 o 100 %.