Carla K. Víctima de violencia física por un abogado colaborador de un integrante del Superior Tribunal de Justicia. “Temo por mi vida”

Carla K. hace 12 años que está casada con el abogado Marcelo Guzmán estrecho colaborador de uno de los 4 integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

Ha venido soportando hasta ahora golpizas frecuentes, pero esta vez decidió hacerlo público y en su página de Facebook se explayo extensamente sobre la situación de violencia en la que vive y porque ningún abogado de la ciudad de Ushuaia quiere representarla.

La mujer cuenta que esta relaciona comenzó luego de su primer divorcio en la que fue patrocinada por Guzmán, tiene una hija de 19 años a la cual si ahora esposo, Guzmán, conoce desde los tres, se casaron, iban a ir a vivir a la Provincia de Chaco, pero Guzmán propuso venir a Vivir a Ushuaia.

Tres meses después de haber llegado a la provincia “Marcelo comenzó a mostrar quien era dentro de casa, por supuesto”, cuenta Marcela, son 12 años de violencia económica, violencia económica y últimamente violencia física.

Las marcas y moretones provocados por la ultima golpiza, reflejan la violencia con que fue golpeada Marcela.

Mientras no puede detener el llanto, Marcela sostiene que “nunca se animó a denunciarlo porque uno siente que está en inferioridad de condiciones, soy una profesora de Pilates sin un ingreso fijo, pero él además de ser abogado y conocer profundamente estas cuestiones trabaja al lado de gente muy poderosa, a tal punto que me ha amenazado diciendo que pueden hacer lo que quieren, de hecho consulte algunos abogados después del último hecho de violencia y no han querido tomar mi caso con diferentes excusas y cuando se enteran para quien trabaja no me quieren representar. La gente juzga, pero es muy difícil denunciar cuando uno está solo sin familia, sin amigos, sin dinero uno entiende que son solo palabras, que los derechos de las mujeres, que la no violencia, les digo que en tribunales no pasa lo mismo”.

“No soy de ventilar mis cuestiones personales, lo hago porque tengo miedo, yo temo por mi vida”

El video dura más de 20 minutos en dos tramos y el relato es estremecedor, tanto como las fotografías de todo su cuerpo cubierto de moretones y laceraciones, el llanto permanente y el estado de desesperación de esta mujer, una de las cientos que sufren violencia doméstica, física, psicológica y económica, y que como en este caso por tratarse de personajes cercanos al poder perpetran todo tipo de fechorías con total impunidad, repudiable la actitud de los abogados de Ushuaia que en una actitud de cobardía han abandonado vilmente a quien podría ser una nueva víctima de femicidio.

Queda claro que la justicia no es igual para todos, que la aplicación de la ley Micaela en Tierra del Fuego es letra muerta y que nadie está libre de caer en manos de personajes oscuros como estos que se esconden detrás del poder, como en este caso nada más y nada menos que dentro del Poder Judicial.

EL DESCARGO DEL JUEZ ERNESTO LOFFLER

Cuatro horas después que se hiciera viral el video de Marcela K El integrante del Superior Tribunal de Justicia envió un escueto comunicado con su descargo:

Denuncia por violencia de género contra el Dr Marcelo Guzmán

Es conocido que condeno enfáticamente cualquier tipo de violencia, especialmente de género. Hoy lo ratifico, así como mi compromiso de garantizar a todas las posibles víctimas y personas en situación de vulnerabilidad un acceso pleno a la justicia y a que sus casos sean analizados con perspectiva de género, con los más amplios alcances que ello implica.

Hasta tanto se esclarezcan los hechos y el proceso judicial culmine, el Dr. Guzmán está desafectado de sus tareas en mi vocalía y están en trámite las medidas administrativas correspondientes, más allá de los procesos judiciales que deba atravesar.

Fdo. Ernesto LÖFFLER

Juez STJ

