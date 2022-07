Guías de turismo denuncian acoso y hostigamientos por su condición de mujeres

Pamela Cuitiño, se desempeña como guía turística en Tierra del Fuego,

la profesional denunció que seis mujeres que llevan adelante la misma tarea, han sido hostigadas y violentadas de distintas formas por compañeros de trabajo -varones- que se desempeñan como guías de montaña,

en torno a la habilitación de los lugares en los que pueden o no realizar estas tareas.

Para empezar, Pamela explicó “nosotras somos los guías que recibimos a todos los turistas que arriban a la ciudad de Ushuaia para disfrutar de un servicio de calidad y una experiencia inolvidable. Existen algunas cuestiones no solucionadas por parte de los organismos que nos nuclean, hemos tenidos algunas situaciones bastantes delicadas en la montaña entre la asociación que nuclea a los guías de alta montaña y la asociación que nuclea a los guías

convencionales”.

Por tal motivo, la profesional señaló “hace unos seis meses aproximadamente hemos comenzado con estos inconvenientes, los cuales todavía no están resueltos por las autoridades que la competen. Soy la sexta mujer del género femenino que ha sufrido agresiones verbales, me han sacado fotografías y filmado en la montaña mientras somos guías de un grupo de turistas”, y agregó, “nos paran e increpan con el fin es que no guiemos, sabiendo que nos encontramos ejerciendo esto con todas las habilitaciones”.

Asimismo, hizo hincapié en que “esto solo está sucediendo con las mujeres guías siempre de parte del género masculino. Son siempre dos hombres los que realizan este tipo de agresiones a nosotras, pero a su vez afecta a todos, tanto al grupo de pasajeros nuestro como al de ellos. Nosotras en ningún momento hemos dado

nuestro consentimiento para que seamos filmadas, fotografiadas y muchos menos para que nos agredan verbalmente a los gritos en nuestro horario de trabajo”.

Del mismo modo, Pamela contó cual fue el último episodio de violencia que ha sufrido “el jueves paso a una situación cuando estaba cumpliendo con mis tareas, donde un hombre me llama exaltado, pidiéndome mis datos personales y dándome ordenes de como tenía que trabajar en la montaña. A lo cual, le respondo que, si podía dejar

esto para otro momento, por ende, se enoja, empieza a filmarme y sacar fotografías y amenazándome que nos íbamos a ver abajo de la montaña y me iba a denunciar. Metros arriba, otro hombre también me increpa y amenaza de la misma forma”, sostuvo.

Por otro lado, enfatizó en que “los órganos que regulan este tipo de situaciones no se ponen de acuerdo para ver si nosotros podemos seguir guiando en una senda de montaña. Están faltando algunas resoluciones que no están claras, el In.Fue.Tur. a esto todavía no termina de arreglarlo, entonces ellos al no poder conseguir su

objetivo se las agarran con los propios colegas”.

Es necesario resaltar que “todo esto ha sido informado y denunciado penalmente en la Comisaria, asimismo estamos siendo apoyadas por la Secretaria de la Mujer. Estas personas son dos de género masculino que trabajan de modo independiente para diferentes empresas, pero representan a la asociación que los nuclea. Una de estas personas que nos agrede se desempeña como profesor en una carrera que se dicta en la UTN”.

Por lo tanto, señaló que “hoy se darán las presentaciones de estas denuncias a los órganos que nos representan que es el In.Fue.Tur. Vamos a visualizar y que la comunidad se enteré que las Guías de Turismo no podemos trabajar de forma segura, confiadas y que ningún hombre nos otorgué violencia psicológica o emocional en nuestro lugar de trabajo, ya que esto se ha tornado preocupante”.

