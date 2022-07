Cuatro organismos de control no tienen mujeres entre sus autoridades entre ellos Tierra del Fuego.

Se realizó una actualización del relevamiento -realizado en junio de 2020- de los sitios web oficiales de los organismos de control externo tanto de las provincias como del nacional. La participación femenina se incrementó en este último estudio, sin embargo cuatro entidades fiscalizadoras aún no cuentan con mujeres en sus niveles de conducción. Se trata de los Tribunales de Cuentas (TC) de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Tierra del Fuego.

Como contrapartida, se observó que el TC de Santa Cruz posee la mayor participación femenina, tres de los cuatro miembros totales (75%). Sin embargo, su presidente es un hombre.

En sintonía, el análisis advirtió que otros cuatro organismos cuentan con más mujeres que hombres en sus autoridades. Estos son los TC de Misiones, Formosa, Río Negro y Neuquén. En detalle, dos de las tres personas al mando en Misiones y Formosa son mujeres (67%), entre ellas la presidenta del organismo de control.

La composición del TC de Río Negro es similar a las mencionadas, dos mujeres y un hombre, sin embargo la confección es distinta: la Presidencia está a cargo de un hombre, la Vicepresidencia 1º y 2º por mujeres. Por otro lado, el ente de control de Neuquén también se suma a la lista de composición femenina mayoritaria con el 60% de participación en la conducción del organismo.

En los rangos entre el 33% y el 43% se encuentran los órganos de control externo de La Pampa, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, 10 entidades fiscalizadoras cuentan en sus conducciones con participación de mujeres que oscila entre el 17% y el 25%. Es el caso de la Auditoría General de la Nación, y la de Salta, además de los TC de Mendoza, Chubut, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, que tienen una mujer sobre cuerpos de entre cinco y siete integrantes.

Presidencias

De los 24 organismos relevados, ocho están presididos por mujeres. En la medición anterior eran siete los entes de control con conducción femenina. Los cambios producidos en este análisis son que el Tribunal de Cuentas de Rio Negro ya no es presidido por una mujer pero sí lo son los TC de Chubut y Corrientes. Completan la lista, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Misiones, Formosa y de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Chaco

Al margen de estos datos, cabe aclarar que el Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco quedó excluido del estudio ya que, por un lado, no tiene sitio web propio y, además, no fue posible identificar a la totalidad de sus autoridades. De hecho, solo un apartado del sitio oficial del Gobierno provincial hace referencia al organismo de control. Allí sí figura un responsable del ente (hombre), pero no hay ningún dato extra.

