Fuertes cuestionamientos Guillermo Moreno: “Con un Gobierno normal las Estaciones de Servicio no estarían mendigando gasoil”

El exsecretario de Comercio, cargó duramente contra lo que consideró “inoperancia”, de las autoridades que deben responsabilizarse de la falta de combustibles. Descartó que la ley de abastecimiento pueda ser aplicada en esta gestión.

Guillermo Moreno, el polémico exsecretario de Comercio de la Nación, dialogó con surtidores.com.ar sobre la crisis de abastecimiento de combustibles y reconoció que las Estaciones de Servicio están atravesando “el peor de sus momentos, con una indefensión completa por parte del Gobierno”.

Controversial como es su costumbre, Moreno se negó a hacer comparaciones con los años en que se desempeñara al frente de la dependencia oficial, cuando se enfrentó directamente con las petroleras para exigirles que garanticen precio y oferta al público de naftas y gasoil.

“Este Gobierno no puede compararse con el de Néstor Kirchner porque no tiene poder de decisión y por consecuencia, se torna imposible aplicar una norma como la de desabastecimiento”, lamentó el ex funcionario.

Vale recordar que durante el año 2013, Moreno fue el ejecutor de un congelamiento en los surtidores que duró seis meses, con el argumento de que se tornaba “imprescindible dictar una política tendiente a determinar el valor de los combustibles líquidos, evitando de esta manera que se produzcan desajustes en los montos que deban abonar los consumidores“.

“Para consensuar políticas de precios, primero habría que escuchar a los estacioneros sin darle tanto lugar a las petroleras”, expresó Moreno.

Agregó que para que esto ocurra, las Estaciones de Servicio deben tener voz y voto en el directorio de YPF y ser accionistas de la petrolera dentro de un plan energético nacional, “para ser parte en las decisiones de esta materia”.

Rememoró que durante su gestión, las cámaras del sector estacionero siempre fueron convocadas al debate, pero señaló que “después de nuestro Gobierno, nunca más fueron citadas para tomar decisiones relativas a la venta de combustibles“.

A su criterio, “las naftas y los alimentos son dos cuestiones estratégicas que deben ser defendidas por la política nacional, como los puntos centrales del desarrollo con equidad para salir de la pobreza”.

“El precio del combustible tiene que ser accesible para los trabajadores. Los estacioneros son trabajadores calificados que deben ser considerados como tales, dentro de un plan de energía que sea vector de la economía“, enfatizó el exfuncionario.

Sin embargo descartó que en este período sus postulados puedan ejecutarse, porque a su entender “las autoridades ni siquiera miran el informe del servicio meteorológico que planifica con ocho meses de anticipación las temperaturas para deducir de allí cuánto combustible hay que importar”, sentenció.