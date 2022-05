Concejales avanzan en la suspensión del libre de deudas universal “El objetivo de este proyecto es dejar de generar infractores que es lo que estamos haciendo”, afirmó Mora

Rio Grande 25/05/2022.- Así lo aseguró la concejal Miriam Mora con relación al proyecto que propone la suspensión del libre de deudas universal de tasas municipales, multas, derechos y contribuciones a todos aquellos contribuyentes que tramiten la obtención de la licencia nacional de conducir. En este sentido indicó que “si una persona no renueva el carnet de conducir es alguien que no está registrado, que se encuentra en una situación irregular, en infracción, por lo cual el motivo de este proyecto es el de poder dejar de generar infractores que es lo que estamos haciendo al exigir el libre deuda universal”.

En la reunión de comisión que se llevó adelante este martes en el Centro Cultural Leandro N. Alem, el Cuerpo de Concejales encabezados por el presidente de la institución, concejal Von der Thusen, acompañado de los ediles Mora, Susñar, Calisaya, Llancapani, Lassalle, Abregú, Campos y Martínez junto a funcionarios del Municipio encabezados por la directora de Rentas Valeria Yurjevic analizaron el proyecto de la concejal Mora que propone suspender por el término de ciento ochenta días la exigencia de presentar el libre de deudas universal de tasas municipales, multas, derechos y/o contribuciones a todos aquellos contribuyentes que tramiten la obtención de la licencia nacional de conducir.

Al respecto la concejal Mora señaló que “el libre deuda universal es un proyecto que venimos tratando porque nos hemos encontrado con muchos vecinos que se acercan al Concejo Deliberante al no poder cancelar diferentes multas o infracciones que tienen o tener impagos los impuestos por ejemplo por el pedido de libre deuda universal que se solicita”.

En este sentido la edil señaló que “desde Rentas del Municipio nos manifestaron que ellos tienen diferentes planes de pago, accesibles, de acuerdo a la situación económica o de trabajo que tengan las personas y quedamos en que íbamos a invitar al Juzgado de Faltas que es el lugar en donde se solicita el libre deuda universal”.

Mora señaló que “en principio hubo una mala interpretación del proyecto, dado que en un primer momento se pensó que se quería eximir del pago de las multas o de las infracciones, pero en realidad lo que nosotros estamos solicitando en este proyecto es que desde la cuota inicial sea accesible porque cuando hay una deuda, una multa, una infracción al Municipio se exige un monto, un porcentaje, un 20 o 30% del pago del total y después se hace en cuotas, en cambio lo que nosotros solicitamos es que desde la cuota 1 sea accesible, por ejemplo una persona que debe 50 mil pesos y diga que puede pagar cinco mil pesos por mes, se le hace un plan de pago de diez meses y accede desde la primera cuota por cinco mil pesos”.

La edil manifestó que “si bien no sabemos qué cantidad de personas se encuentran en este tipo de situación irregular, la información todavía no la hemos requerido y seguramente también al Municipio se le debe escapar este tipo datos, pero si una persona no renueva el carnet de conducir es alguien que no está registrado, es alguien que se encuentra en una situación irregular, en infracción, por lo cual el motivo de este proyecto es el de poder dejar de generar infractores que es lo que estamos haciendo al exigir el libre deuda universal, sabemos que son muchos los vecinos que se encuentran en esta situación, de hecho en el Concejo Deliberante hemos recibido alrededor de treinta notas solicitando la posibilidad de sortear el libre deuda universal pagando”.

Mora entendió que “esto no es un desfinanciamiento para el Ejecutivo, todo lo contrario, el Ejecutivo estaría recuperando contribuyentes”.

Con respecto a la invitación que se le realizará al Juzgado de Faltas, dijo que “veremos si pueden acceder a no solicitar más el libre deuda universal, que se pueda generar un plan de pago para todas las multas, penalidades y faltas que contiene el Tribunal de Faltas, que no solamente son las infracciones de tránsito sino que también hablamos de obras irregulares, de la falta de un canasto de basura, de una mascota que se haya escapado, todas esas infracciones son las que componen el libre deuda universal, entonces hablaremos con el Juzgado y ellos nos dirán si es accesible o no poder acceder a un plan de pago, por lo cual se debería hacer un mayor esfuerzo de todos porque la situación laboral sigue siendo complicada en nuestra ciudad, la pandemia nos atravesó a todos, entonces hubo muchísima gente que tenía un tipo de trabajo, durante la pandemia lo perdió y todavía no lo puede recuperar”.