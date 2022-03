LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ENTREGÓ TARJETAS +U A VETERANOS DE MALVINAS

Ushuaia 23/03/2022.- En el Centro de ex Combatientes de Malvinas Ushuaia, el secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra acompañado del Secretario de Malvinas Daniel Arias, junto al subsecretario de Desarrollo Económico Gustavo Ventura entregaron a veteranos de la ciudad tarjetas +U personalizadas, con un logo de Malvinas, en conmemoración de la gesta de Malvinas.

“Es una emoción muy grande estar participando de este tipo de acciones, en esta fecha tan importante para las y los ushuaienses y fueguinos, y tiene que ver con una acción más que vamos a estar realizando con el Centro de Ex Combatientes de la ciudad”, dijo Ferreyra.

El Secretario de Economía y Finanzas aseguró que “vamos a realizar distintas acciones, artísticas, culturales, la Vigilia donde vamos a estar presentes con la logística, siendo parte de un evento tan trascendental para los fueguinas y fueguinas y el pedido de nuestro intendente Walter Vuoto es siempre el de estar acompañando a nuestros eternos combatientes de Malvinas”

El subsecretario Ventura indicó que “por pedido del intendente Vuoto hicimos entrega de esta tarjeta +U, una edición especial Malvinas para todos los ex combatientes de nuestra provincia”. Agregó que “son tarjetas edición especial personalizadas para cada uno de ellos con la imagen de las Malvinas, que identificarán a los excombatientes al momento de realizar una compra como tales; con el mismo sistema utilizado por el Documento Nacional de Identidad que los identifica lo que para nosotros es un gran honor”.

El presidente del Centro de Ex Combatientes, VGM Conrado Zamora agradeció al Municipio “por este tan importante reconocimiento” y agregó que “la tarjeta +U ya es parte de nuestra provincia y ser parte de ella, con una edición especial, es para nosotros una honra”.