La cachetada de Will Smith que detuvo al mundo.

Rio Grande 28/03/2022.- No soy especialista en temas de generó, ni mucho menos, solo soy un hombre casado y eso hace que a mi esposa se la respete. No por una cuestión de posesión, sino por una cuestión de dignidad. Desde muy chico mi padre me decía “a las mujeres no se les falta el respeto, ni se les pega, eso no es de hombres”. Crecí con eso, es una marca, un valor y no ha cambiado desde entonces.

Pero este tema de la burla de algunos sobre el cuerpo de los otros siempre ha sido una cuestión guardada bajo la alfombra, a todos se les pone un calificativo, descalificativo, humillante, agraviante e irrespetuoso. “gordo bolu”, “tarta”, “negro de M…”, “flaco esquelético”, “colorado manchado”, Gorda, flaca, enana, en fin, un rosario de estupideces de todos los colores que automáticamente después de dichos y vistos los resultados, llevan al famoso “fue un chiste”, no, no es un chiste, es una costumbre que ya debió haber desaparecido hace años cuando el mundo comenzó a aceptar la diversidad, pero sobre todo a combatir la violencia de género, como una de las muestras más brutales de la involución humana. Agredir a una mujer es involucionar, no importa cuál sea esa mujer, no se debe, no causa gracia, no es divertido, es una estupidez.

Los que agreden, generalmente son básicos en sus hábitos para relacionarse, desconocen a quien se dirigen y si la conocen peor aún, porque sería con premeditación y alevosía, es decir es de mala persona burlarse de alguien que padece algún tipo de enfermedad, sea cual fuese esta y si no padeciera nada, tampoco corresponde, desde todo punto de vista es de troglodita agredir a alguien y mucho más si es una mujer, ningún hombre permitirá que eso le hicieran a su pareja, esposa, hermana, madre, sobrina o hija, no hay otra forma de escarmentar a un infeliz que recurriendo a lo que delante de mil millones de televidentes hizo Will Smith, levantarse de su asiento ir y pegarle una trompada a un idiota que estaba haciendo chistes referidos a la alopecia (La alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. · Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas del cuerpo), que sufre su esposa.

Comparto absolutamente el gesto de Will, sin dudarlo, quizá porque lo único que se de todo esto es que, si no respetas a mi esposa, pareja, compañera o como quieras llamarlo, yo tendría la misma reacción, que también puede ser catalogada de muchas maneras, violento, patriarcal, etc, el tema es que no me importa, porque para todo hay un límite y la paciencia no es una virtud que destaque en mi, como no lo es la de muchos hombres en este planeta que se criaron sabiendo que a las mujeres se las respeta, porque por sobre todo, es una mujer, no importa el cargo, titulo, trabajo, profesión o lo que sea que haga de su vida, es una mujer y punto ahí se terminan los argumentos.

El día que todos entendamos que cada vez que le festejamos una estupidez a quien agrede a una mujer, puede recibir un sopapo como Chris Rock, el mundo será mucho mejor.

Will Smith le demostró al mundo que a su mujer nadie le hace chistes, los hombres deberíamos tomar ese ejemplo y llevarlo adelante cada vez que pase.

“No hables jamás del cuerpo del otro porque no sabes el daño que podés provocar”.

Armando Cabral