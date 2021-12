Su 18ª edición marcó la vuelta a la presencialidad USHUAIA VIVE LA GRAN FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EN EL MICROESTADIO ‘COCHOCHO’ VARGAS  

“Estamos felices de volver a encontrarnos en esta 18° Fiesta en un lugar emblemático como es el ‘Cochocho’, abrir este espacio para la celebración popular, saliendo de un tiempo muy complicado, haciéndolo con muchísimo amor y perseverancia, y después de dos años abrazarnos y mirarnos cara a cara en este reencuentro”, dijo el jefe de Gabinete Omar Becerra.

En el microestadio, se presentaron 25 stands con propuestas gastronómicas, información y costumbres de las distintas comunidades residentes, mientras que sobre el escenario realizaron la presentación de danzas típicas de cada región. En la primera jornada del evento estuvieron presentes la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón, secretario de Turismo, David Ferreyra, el concejal Gabriel De la Vega y el delegado en la provincia de la Dirección Nacional de Migraciones, Diego Salazar.

Becerra destacó “el trabajo que realizaron las distintas colectividades para representar de la mejor manera sus países”, además contó a los vecinos que “el Cochocho, es un lugar emblemático que, hasta hace muy poco tiempo cumplió un rol muy importante para toda la comunidad de Ushuaia y de la provincia. Un espacio, que nuestro intendente Walter Vuoto, con mucha responsabilidad, puso a disposición para atender a este nefasto virus que nos atacó mundialmente y hoy podemos recuperar para el reencuentro”.

La secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón agradeció “a los vecinos y vecinas de Tolhuin y Río Grande, que se acercaron para formar parte de esta celebración, en un lugar emblemático donde desde hace más de 20 años sigue siendo elegido para las fiestas populares y hoy, los pueblos que habitan Tierra del Fuego, nuevamente se pueden convocar para celebrar, respetando y ponderando la diversidad cultural que tiene nuestra ciudad”.

El secretario de Turismo, David Ferreyra señaló que “nos llena de orgullo ver como vecinos y turistas disfrutan de esta fiesta popular, porque quiere decir que se está complementando el trabajo que hace la Secretaría de Turismo con la de Cultura y Educación, y si bien sabemos que este tipo de trabajos son articulados y transversales en cabeza de nuestro intendente, Walter Vuoto, acá está el reflejo de quién nos marca el camino”.

El delegado en la provincia de la Dirección Nacional de Migraciones, Diego Salazar observó que “este fue un momento muy esperando por las colectividades y por la ciudad, donde gracias a la campaña de vacunación que se hizo a nivel nacional podemos estar en esta instancia de celebrar este reencuentro”. Aclaró que “si bien esta pandemia aún nos tiene con la guardia en alto, nos seguimos cuidando, esperando que estas fiestas se repitan y que no haya que llenar nuevamente el Cochocho Vargas de camas, sino de gente feliz, riendo, bailando y degustando comidas, tradiciones con mucha alegría”.

El concejal, Gabriel De la Vega valoró que “los vecinos sean tan respetuosos de mantener todos los recaudos para evitar la propagación del virus, éste es un momento de alegría que no se llega a opacar por malas prácticas, sino todo lo contrario, nos seguimos cuidando y por esa razón, se puede salir y disfrutar en familia de esta fiesta que ha sido un clásico y que el año pasado producto de la crisis sanitaria no se pudo hacer en forma presencial”.

El coordinador de Asuntos de Malvinas, Walter Batista se refirió a que la primera bandera en desfilar haya sido portada por un veterano de Malvinas, “fue muy emocionante poder representar a nuestro país desde un lugar que tiene que ver con el respeto por la diversidad cultural, dónde además contamos con un stand para que grandes y chicos puedan pasar y compartir la causa por la cual seguimos trabajando junto a Herederos de la Causa de Malvinas”.