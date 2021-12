Secretaría de Relaciones Vecinales y Parlamentarias DE MARCO: “VAMOS A PROFUNDIZAR EL DIÁLOGO CON LOS VECINOS Y VECINAS”

El funcionario manifestó en FM Master´s que “una función específica y muy importante de la Secretaría es la relación con los vecinos y por ello comenzamos a diagramar visitas a distintos barrios de la ciudad” ya que “el objetivo es tener un contacto directo para recibir solicitudes e inquietudes, y conocer situaciones que desde el Municipio podamos mejorar”. Y agregó que eso también implica “trabajar mancomunadamente con las secretarías operativas del Municipio que tienen presencia en el territorio”.

“Comenzamos la semana pasada en el barrio Los Morros, donde dialogamos sobre la pavimentación del sector. Y más allá de la alegría que nos manifestaron por esta obra que era una cuenta pendiente del Municipio no de esta gestión si no de muchos años, escuchamos distintas situaciones que hay que mejorar”, detalló.

En esa línea, dijo que “a partir de ese encuentro me comuniqué con las distintas Secretarías para ir diagramando en conjunto soluciones que tienen que ver con la recuperación y puesta en valor de espacios verdes y comunitarios”.

Para esta nueva etapa “lo que nos pidió el intendente es profundizar ese contacto y la idea es generar puntos fijos para resolver demandas de los vecinos, y así avanzar en la agilización de las respuestas articulando con las distintas áreas municipales. La relación con la comunidad es buena y la vamos a profundizar”.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias apuntó que “otra de las funciones es la relación institucional con el Concejo Deliberante”.

Al respecto, recordó que “fui concejal durante ocho años y a partir de esa experiencia entiendo que hay realidades y asuntos que deben ser trabajados en conjunto para el consenso en torno a las ordenanzas”.

“Vamos a avanzar en un trabajo conjunto más allá de las diferentes miradas que podamos tener, porque hace a las políticas de Estado del Municipio”, enfatizó.