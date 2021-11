MELELLA: “DESEO QUE ESTE CONGRESO SEA UN HOMENAJE A LOS DOCENTES QUIENES PUSIERON TODO EL COMPROMISO PENSANDO EN LOS CHICOS Y CHICAS”*

Encabezó la apertura el gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, acompañado de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, del secretario de Educación, Lic. Pablo López Silva y del rector de la Universidad Salesiana (UNISAL), Héctor Rausch.

“Para nosotros es una alegría estar comenzando otro congreso de educación desde el fin del mundo o desde el comienzo del mundo, reflexionando de manera personal pero sobre todo colectiva y permanente sobre nuestras prácticas educativas” destacó el Gobernador.

El Mandatario también agradeció a los docentes “poder compartir sus ponencias, como también a los pedagogos de distintos lugares que nos acompañan en esta reflexión colectiva y a la Universidad Salesiana por tanto acompañamiento, en quienes reconocemos una mirada educativa de compromiso, de inclusión, de trabajo por la justicia social y eso hace que compartamos este camino”.

“Deseo que sean unas jornadas de reflexión entre todos y todas sobre nuestro andar educativo, nunca perdiendo de vista para quién enseñamos” remarcó Melella y agregó que “la pandemia nos ha demostrado muchas cosas. La virtualidad nos exigió una actitud distinta y quiero resaltarlo porque demostró y puso sobre la mesa la falta de infraestructura, la falta de cuestiones sociales, culturales, pero exigió y demostró al máximo el compromiso de tantos educadores en nuestra provincia y a lo largo y ancho de nuestro país”.

“Por eso también deseo que este congreso sea un homenaje a los docentes, quienes a pesar de tener condiciones difíciles pusieron todo el compromiso y lo sostuvieron pensando en los chicos y chicas, sobre todo en aquellos que menos tienen y que viven en situaciones sociales muy complejas”, recalcó.

Por su parte, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, mencionó que “para nosotros es una enorme satisfacción continuar con esta idea que comenzó en 2018 para empezar a poner en valor lo que pasa en las aulas y la voz y producción de conocimiento de nuestros y nuestras docentes. Esto fue convocando a más docentes de otras provincias y de países limítrofes también y eso nos genera emoción, porque tiene que ver con la biografía de nuestra provincia”.

“En aquella primera edición de 2018, una gran parte de educadores del país se dispuso a venir a nuestra provincia, donde desde el sur propusimos una mirada distinta, crítica, esperanzadora, para trabajar en esa base de la escuela emancipadora y en el desafío que no sabíamos que nos iba a imponer una pandemia, pero en esa pandemia logramos también sostener este congreso como nunca nos hubiéramos imaginado”, agregó.

“Hoy estamos con mucha esperanza saliendo de esta situación excepcional y si hay algo que no fue excepcional y que caracteriza a nuestros docentes fue el enorme compromiso, la creatividad y la vocación de cómo transitar el aula y cómo pensar la escuela. No han puesto solo letra, sino el cuerpo, el alma, la vida, sus biografías a disposición de todos nuestros estudiantes. Por eso todo nuestro agradecimiento a todos aquellos y todas aquellas quienes en el camino perdieron su vida y también a todos los y todas las que engrandecieron la educación”, remarcó la funcionaria.

Finalmente, el rector de UNISAL, Héctor Rausch, sostuvo que “con cuanta alegría y esperanza damos la bienvenida a este congreso y a su vez con cuantas preguntas e incertidumbres nos encontramos hoy. Esta es una nueva oportunidad para que nosotros las y los especialistas en educación revisemos nuestras concepciones respecto de la enseñanza y el aprendizaje, el listado de ponencias publicadas da cuenta de ello”.

“En esta instancia tenemos nuevas oportunidades con profesionales de alta trayectoria para seguir pensando en lo que hacemos cotidianamente. La Universidad Salesiana se alegra enormemente por el trabajo compartido con este equipo, con quienes queremos seguir compartiendo actividades formativas y de extensión en esta tierra soñada por Don Bosco. La pedagogía de Don Bosco es un regalo valioso para seguir pensando con creatividad la educación formal y no formal de tantos jóvenes vulnerabilizados”, concluyó.

El Congreso contó con la Conferencia inaugural a cargo del reconocido catedrático de la Universidad de la Coruña, Dr Jurjo Torres Santomé, desde España. Además, se realizó la presentación de tres libros y la presentación de un documental con temática en la representación de la escuela en el cine documental contemporáneo.

La jornada del día sábado 6 de noviembre iniciará a las 9:00 horas con el panel de la reconocida Dra. en Educación y Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Diker, y el Lic. en Ciencias Políticas y Sociales de Universidad Nacional de Cuyo y Diplome Superieur d´ Etudes et Recherches Politiques, Emilio Tenti Fanfani.

A las 14 horas iniciará la Conferencia de la Dra. en Educación por la Universidad de Paris V y directora del Doctorado en Educación de la Universidad Nacional del Litoral, Graciela Frigerio y finalmente, el cierre se realizará a las 17:30 hs con la conferencia a cargo del reconocido sociólogo Francois Dubet, profesor emérito de la Universidad de Bordeaux y director de Estudio de I´EHESS, desde Francia.