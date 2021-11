FINANCIADA POR NACIÓN VUOTO PRESENTÓ LA BICISENDA QUE CONECTARÁ EL ACCESO DE LA CIUDAD HASTA LA ROTONDA DEL POLIVALENTE

“Esta bicisenda financiada por el gobierno nacional llevará por nombre “Pensar Malvinas” y correrá desde el ingreso a la ciudad, por la ruta nacional Nro. 3 hasta el Polivalente de Arte, a lo largo de toda la Av. Héroes de Malvinas”, adelantó el Intendente.

Participaron del lanzamiento las legisladoras Victoria Vuoto y Laura Colazo, la concejala Laura Avila, el concejal Gabriel De la Vega y por el Ejecutivo municipal quienes conducen las áreas involucradas en llevar adelante el proyecto, como son el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Mauro Pérez Toscani, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi y la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial Lorena Henriques Sanches. También estuvo presente el colectivo ‘Bicisendas Ushuaia’ y distintos grupos de ciclistas.

La obra de la bicisenda “Pensar Malvinas” va a requerir una inversión total de $221.820.382 y desde el área municipal de Planificación, Muñiz Siccardi aseguró que “es un trabajo llevado adelante por el área de estudios y proyectos de la Secretaría, con un gran acompañamiento por parte del Ministerio de Transporte, donde se presentó este trayecto de casi 6 kilómetros; una bicisenda de hormigón con señalización, iluminación y con pintura adecuada para poder tener la visibilidad de noche”.

La funcionaria adelantó que a fines de este mes será el llamado a licitación para poder iniciar la obra en la presente temporada. La obra incluye los movimientos de suelo, los retiros y demoliciones, la pavimentación, señalización, y todo el equipamiento urbano necesario.

El proyecto que inicia con la primera etapa ‘Pensar Malvinas’ continuará luego atravesando la ciudad y conectándose con el paseo costanero para luego avanzar de forma capilar por las calles y circuitos interiores. “Esta primera etapa va a ser financiada por el Ministerio de Transporte de la Nación, y se integra al plan integral de movilidad sostenible, del que también participa la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, UISE, la Dirección de Transporte, el IMD, junto al gobierno nacional”, contó el mandatario municipal.

El secretario de Medio Ambiente de la ciudad, Lic. Pérez Toscani destacó “el trabajo muy importante de la Secretaría de Planificación que realizó el diseño de la ciclovía y pudimos integrar a este sistema de movilidad sostenible que estamos planificando, que no solo contempla bicisendas y ciclovías, sino la mejora de todo el transporte público como ya viene haciendo la empresa UISE, ampliando la prestación de servicios y tratando de crear una inter-modalidad entre el uso del sistema de transporte de pasajeros y las bicisendas y todo lo que tiene que ver con la peatonalidad a lo largo de toda la ciudad”.

“Desde el área de Ambiente, lo pensamos como una medida de mitigación de los gases de efecto invernadero: con cada bicicleta sacamos un auto de la calle y bajamos el impacto a nuestro planeta”, dijo Pérez Toscani.

Por su parte, Osvaldo Estévez de ‘Ciclistas Autoconvocados’ expresó que se trata de “un puntapié inicial, ya que este gobierno ha tomado la posta de algo sobre lo que veníamos trabajando y presentando proyectos. Hoy es un día muy feliz para los ciclistas si esto se cristaliza”.

“Esta es una primera etapa de 6 km que cuenta con el apoyo de Nación y es todo en pos de fomentar el uso de medios que no atenten contra la naturaleza y el ecosistema. Se trata de una movilidad sustentable, es lo que hay en el mundo y hay que respetar acá. Ushuaia tiene que ser una ciudad pionera en respetar estos conceptos”, aseguró Estévez.

“Es un día de mucha alegría para los ciclistas de la ciudad. La mayoría no lo sabe, pero ahora ya hay un compromiso del intendente para juntarnos con todos los ciclistas para aportar nuevas ideas al proyecto”.

El intendente Vuoto expresó que “de este trabajo participativo con toda la sociedad, y del trabajo técnico, serio y responsable de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública surge este proyecto que será financiado por el Ministerio de Transporte de la Nación”.

Agradeció “a todos los que han participado de este proceso con compromiso y con verdadero amor por nuestra ciudad”. “Esta es la única forma de hacer políticas públicas que transformen la realidad de nuestro pueblo. Gracias a todas las organizaciones que nos acompañan y que han colaborado en pensar y en planificar esa ciudad con la que soñamos. Gracias a todos los funcionarios y a los equipos técnicos y de profesionales que trabajaron en este proyecto”.

Agradeció también especialmente al Gobierno nacional, “al Ministerio de Transporte de la Nación, que va a otorgar el financiamiento para que esta obra sea una realidad y al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, por el acompañamiento y por el trabajo codo a codo para pensar, planificar y construir esa ciudad más amigable con el medio ambiente, más sostenible y más humana con la que soñamos”.