Prorroga de la Ley 19640: Corriendo detrás de las consecuencias.

Seguramente esto tampoco les va a gustar y esa es la idea que no les guste, pero en más de 34 años en medios, me encargue de seguir muy de cerca el nacimiento, desarrollo e inicio de la muerte del Régimen de Promoción Industrial y Económico Ley 19640, fui uno de los pocos que viajó a Manaos en Brasil y sobre esa experiencia hay un video y un trabajo de más de 20 páginas del año 2000 en el Diario Provincia 23, incluso hay editoriales, opiniones, notas, más de 60 creo, cuyos links fueron publicados una semana antes de la firma del Decreto 727/2021 de prórroga del subregimen de promoción industrial.

Lo que digan todos hoy ya no sirve, no soluciona nada y agranda el descontento, la decepción y la incertidumbre, escuchar a senadores cuestionar lo que se firmó, cuando antes no emitieron sonido, al Secretario de Industria, Juan García, asumiendo que Tierra del Fuego está fuera de la ley, al presidente de la Cámara de la Madera, Contador Gallardo, adelantando que “vamos a ir a comprar autos a Rio Gallegos”, a la Ministra de la Producción confirmando que hay varios puntos que discutir y que “este no es el proyecto que nosotros elevamos al gobierno nacional”, es por lo menos doloroso e indignante.

La sociedad toda ha quedado muda ante este episodio digno de una novela de Truman Capote, ¿Por qué tanto misterio antes y después, respecto del contenido, tanto del trabajo que presentó la provincia, como de lo que se firmó entre aplausos y discursos altisonantes que se demoró 5 días? que creían que iba a pasar, que sabían los empresarios, los comerciantes que fueron a aplaudir como los sacaban de la Comisión Del Área Aduanera Especial. Que sabia la cámara metal mecánica, los productores de madera, de Turba, los pescadores de Almanza, ninguno de ellos siquiera mencionados en el decreto.

Hoy todos tartamudean, pero jamás se les ocurriría preguntar a nadie, porque lo saben todo, porque creen saberlo todo y en realidad otra vez se recortaron beneficios, como ya había pasado en 2007, en 2012, y esta es la tercera oportunidad en que el poder central, unitario o centralista, como quieran llamarlo, se toma atribuciones que son de la provincia, desde sacar a las Cámaras de Comercio y otros representantes de trabajadores, hasta el manejo de los 1500 millones de dólares, más de 290 mil millones de pesos de lo que esperan recaudar con aportes de las industrias instaladas en la provincia.

El artículo 12 es tan claro que hasta da vergüenza aclararlo:

Así las cosas, todos somos responsables de lo que hoy es todo incertidumbre, las empresas textiles están fuera del decreto, algunos incluso daban por sentado que esto era por 30 años, solo porque en una linea del decreto dice que “si después de 12 años de prorroga no cambian las condiciones en Manaos, Brasil, donde el Régimen idéntico al nuestro extendido hasta el 2073, podría extender por 15 años mas”. ¿Alguien puede creer que se van a hacer grandes inversiones a largo plazo con 15 años de extensión del sub régimen?.

Y porque digo que toda la sociedad, porque no nos comprometimos, porque no previmos, porque no estuvimos atentos hacia donde nos llevaban, cuales eran los planes y no hubo plan, no hubo planificación, no hubo nada que evitara lo que hoy algunos califican liza y llanamente como un avasallamiento. Y los que nos atrevimos a hacer un informe, preguntarnos, o mostrar lo que pasaba en Manaos hace 20 años fuimos calificados de la peor manera, maltratados y acusados de temerarios, alteradores del orden publico, gorilas, etc, etc.

Hoy hay que volver a empezar, hay que volver a viajar a Buenos Aires a pedir que esto se revierta, a esperar ser atendidos, a recuperar un lugar que hemos perdido, insisto por culpa de los fueguinos porque aquí nadie puede sacar los pies del plato. Aquí entran los que nunca le dijeron a la sociedad en que los beneficiaba la 19640, que impuestos no pagaban, desde el kilo de papas hasta los autos. Hoy eso casi ha desaparecido, primero porque los sobreprecios, nunca se controlaron, segundo porque el Banco de Tierra del Fuego siempre financio autos de alta gama a empleados del estado, un privado, monotributista, autónomo, jamás pudo acceder a esos beneficios, veremos que hacen ahora, quiero aclarar que desde 1995 vengo rechazando esto.

¿Por qué hablo de la sociedad?, porque el 75% esta endeudada gracias a estas políticas de improvisación permanente alentada por la desinformación y los sueldos que pagan las electrónicas, pero no el estado, donde hoy hay sueldos de 47 mil pesos, 50% por debajo de la canasta básica, es decir que son todos pobres, esa pobreza hoy tiene como protagonistas al 40% de los argentinos, de los cuales 5 millones son menores de 14 años.

Hoy un profesional me dijo que había vendido su auto de alta gama para construir departamentos así se asegura la jubilación antes de irse de la provincia, esto ya lo escuche muchas veces en el ultimo años y como ya conté varios amigos ya se fueron, algunos a Europa, otros a Estados Unidos, hay gente pidiendo dinero en la puerta de los comercios para poder comer, no es relato, es la realidad y la inequidad entre los privilegiados y los mas vulnerables es tremenda, pero ellos siguen hablando de los 90 como si no hubieran estado, pero fue Menem el que le otorgó a esta provincia y a Santa Cruz, 1300 millones de dólares por la privatización de YPF. 600 millones de dólares a Tierra del Fuego y 700 a Santa Cruz, cuando Nestor Kirchner era gobernador y pregonaba que el riojano era el mejor presidente que había tenido este pais. ¿Cómo fue que pasamos de ser ricos e independientes a endeudados y dependientes del poder central?, la respuesta esta en los hechos, de 600 millones de dólares de crédito y sin deudas a deber casi 300 millones de dólares y todo eso en 40 años de provincia. ¿Hay un dato mas brutalmente real?, no

Evidentemente los fueguinos seguimos sin aprender, no queremos o nos gusta entender que aquí no se trata de compañeros o correligionarios, se trata de la política real, de la vida real, de la pobreza real, y del no me importa o a mi no me afecta lo que nos trajo hasta aquí. Se trata de un pueblo que optó por el camino fácil, por tener al estado como el mayor generador de empleo, pero no es de ahora sino desde que comenzó esta historia de la ley 19640 en 1972.

A veces me lamento por haber escrito tantas paginas al divino botón, pero al final me quedo con aquella famosa frase que dice, “Yo te avise y vos no me escuchaste.

Armando Cabral

