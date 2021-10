PREVISIÓN: “La modificación a la Ley Impositiva busca agilizar el traspaso de fondos a la Caja”, dijo Furlan

El asunto, que quedó registrado bajo el Nº 408/21, fue acompañado por el voto de once Legisladores. Desde la bancada oficialista no acompañaron la iniciativa, cuestión que adelantó el titular de FORJA, legislador Federico Greve y fundamentó al postura.

“El proyecto de Ley que se pretende votar hoy acá, no es la solución a lo que necesita la Caja. Hoy después de mucho tiempo y gracias al esfuerzo de la Administración, se logran pagar en tiempo y forma los sueldos y no hay amparos para que los jubilados puedan cobrar sus salarios, y no nos consta hoy en la Legislatura que la Caja pudiera tener este problema financiero”, inició en su exposición el Parlamentario.

“Según información que pude recabar de Gobierno, existe una deuda con la Caja de más de 500 millones de pesos y la recaudación mensual de este fondo del 1,5%, llega a 60 millones de pesos mensuales, por lo cual nos hubiera gustado que este proyecto hubiese sido analizado con todos los actores, los administradores de la Caja y gente del Gobierno, para que nos informaran si esta es la solución al posible problema que pudieran tener ”, dijo Greve, por lo que confirmó que “no acompañamos este proyecto”.

Por su parte el legislador Ricardo Furlan, explicó que “se trata del fondo de inversión que se votó allá por el año 2016, lo que se está haciendo es cambiar uno de los artículos y diciendo que, a través de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), se envíe de forma directa y mensual, el 1,5% que corresponde, a efectos de agilizar los fondos que recibe la Caja”.

El titular del bloque Justicialista Provincial dijo que “entiendo la postura del bloque oficialista, de todas maneras ese dinero, ese fondo, entra hoy a las arcas del Ministerio de Economía y Economía lo manda a la Caja. Seguramente esta no es la solución de fondo, pero entendemos que esto va a aliviar y agilizar el traspaso de fondos que la Caja hoy necesita”, concluyó Ricardo Furlan.