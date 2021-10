LA MUNICIPALIDAD INVITA A LA CAPACITACION “COMO DESARROLLAR TU NEGOCIO” PARA PYMES Y EMPRENDEDORES LOCALES

El subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, destacó que “esta actividad tendrá también como disertante al ex Ministro de Economía de la Provincia, José Labroca” y remarcó que el objetivo central es “seguir generando herramientas para nuestras PyMes y emprendedores. Consideramos que la capacitación y la formación es parte vital del desarrollo de estos sectores y que generan sin duda más empleo y la posibilidad de que muchos fueguinos y fueguinas se desarrollen en lo qué deseen emprender”, mencionó.

“Hay una visión clara de Walter Vuoto y de su equipo de contribuir no solo a la generación de empleo si no a mejorar la cantidad y calidad de formación de nuestros emprendedores y empresarios locales y para eso generamos estos espacios de formación”, destacó Ventura.

La capacitación se brindará en el edificio de Punto Digital Ushuaia, Kuanip y La Pampa, los días viernes 29/10 y viernes 05/11 a las 18h. Quienes deseen formar parte, podrán inscribirse previamente indicando: nombre, apellido, DNI, edad, dirección y teléfono al siguiente email: emprendedoresush@gmail.com